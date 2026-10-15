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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني بشأن الشهادات الدولية.. ومطالب بفصل مواد الهوية عن المجموع الجامعي

النائبة نانسي نعيم
النائبة نانسي نعيم
حسن رضوان

تقدمت النائبة نانسي نعيم، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قرار إعادة هيكلة شهادات الثانوية الدولية، البريطانية والأمريكية، وإضافة مواد الهوية القومية بنسبة 20% إلى المجموع الكلي، مطالبة بمراجعة آلية احتساب درجات هذه المواد؛ بما يحقق التوازن بين ترسيخ الهوية الوطنية المصرية والحفاظ على فرص الطلاب في الالتحاق بالجامعات.

ووجهت النائبة طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، مشيرة إلى أن القرار أثار مخاوف لدى عدد من الأسر المصرية التي يدرس أبناؤها بنظام الشهادات الدولية، في ظل التغييرات المرتبطة بتوزيع الدرجات ومعايير القبول الجامعي.

نانسي نعيم: احتساب مواد الهوية بنسبة 20% يثير مخاوف الطلاب والأسر

وأوضحت النائبة أن مواد الهوية القومية، التي تشمل “اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ”، تمثل أهمية أساسية في الحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الانتماء الوطني، مؤكدة أن اعتراضها لا يتعلق بتدريس هذه المواد، وإنما بآلية احتساب درجاتها ضمن المجموع النهائي الذي يتحدد على أساسه القبول بالجامعات.

وأضافت أن تطبيق القرار بهذه الصورة قد يضاعف الأعباء الدراسية والنفسية على الطلاب، خاصة في السنة النهائية أو سنوات التأهيل للجامعة، التي تشهد بالفعل اختبارات دولية مكثفة ومواعيد تقييم محددة، الأمر الذي يستدعي دراسة انعكاسات القرار على الطلاب وأسرهم.
 

الشهادات البريطانية والأمريكية.. تساؤلات حول معايير التقييم

وأشارت نانسي نعيم إلى أن أنظمة الشهادات الدولية، ومنها الشهادة البريطانية (IGCSE) والدبلومة الأمريكية، تستند إلى مناهج ومعايير تقييم محددة، تتضمن أوزانًا نسبية للمواد الدراسية وآليات واضحة لاحتساب الدرجات.

وأكدت ضرورة دراسة مدى توافق إضافة مواد جديدة إلى المجموع الكلي مع طبيعة هذه الأنظمة، بما يضمن وضوح قواعد التقييم والقبول الجامعي، وعدم تحميل الطلاب أعباء إضافية قد تؤثر على فرصهم التعليمية.

وشددت على أهمية مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مع الحفاظ على حق الدولة في تعزيز الهوية الوطنية من خلال المناهج التعليمية المناسبة.
 

فصل مواد الهوية عن المجموع النهائي.. أبرز مقترحات النائبة

وطرحت عضو مجلس النواب عددًا من المقترحات لمعالجة الملف، في مقدمتها فصل درجات مواد الهوية القومية عن المجموع النهائي المحدد للقبول الجامعي لطلاب الشهادات الدولية، مع اشتراط النجاح فيها وفق ضوابط ونسب واضحة.

كما اقترحت أن يكون اجتياز هذه المواد شرطًا للمعادلة أو الالتحاق بالجامعة، دون إضافتها إلى المجموع التجميعي الذي تُحدد على أساسه فرص القبول، بما يحقق الهدف التعليمي والوطني لهذه المواد دون التأثير على ترتيب الطلاب في المنافسة الجامعية.
 

نانسي نعيم تدعو لتدريس مواد الهوية على مدار سنوات الدراسة

ودعت النائبة إلى وضع إطار زمني واضح لتدريس مواد الهوية القومية، يبدأ من المراحل الإعدادية والصفوف الأولى من المرحلة الثانوية، بما يتيح للطلاب دراستها تدريجيًا واستيعاب محتواها على مدار سنوات التعليم، بدلًا من تركيز الأعباء المرتبطة بها في سنوات التقييم النهائي.

وأكدت أن هذا التوجه من شأنه دعم ترسيخ الهوية الوطنية بصورة مستدامة، وتخفيف الضغوط على الطلاب خلال مرحلة الاستعداد للالتحاق بالتعليم الجامعي.
 

طلب إحاطة أمام لجنة التعليم لحسم آلية احتساب الدرجات

وطالبت نانسي نعيم بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمناقشته بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والوقوف على الأسس التي استند إليها قرار إعادة هيكلة الشهادات الدولية، وآليات تطبيقه، ومدى تأثيره على الطلاب.

وأكدت أن الهدف من التحرك البرلماني هو الوصول إلى معالجة تحقق المصلحة الفضلى للطلاب، وتضمن العدالة في فرص الالتحاق بالجامعات، مع الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية وتعزيز حضورها في المنظومة التعليمية.

نانسي نعيم الشهادات الدولية حزب الشعب الجمهوري

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