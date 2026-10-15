بعد التألق في القمة.. استمرار أشرف داري أساسيًا أمام كيتارا الأوغندي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن استقرار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة حسين عموتة، على استمرار أشرف داري ضمن التشكيل الأساسي خلال مواجهة كيتارا الأوغندي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

استمرار أشرف داري أساسيًا أمام كيتارا الأوغندي بعد التألق في القمة

وأكد المصدر أن قرار استمرار أشرف داري يأتي بعد المستوى المميز الذي ظهر به خلال مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، حيث نال اللاعب إعجاب الجهاز الفني بفضل أدائه خلال اللقاء.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني يثق في قدرات أشرف داري، ويرى أن استمراره في التشكيل الأساسي يمثل خطوة مهمة للحفاظ على الاستقرار الفني للفريق، خاصة مع ارتباط الأهلي بمواجهات مهمة خلال الفترة المقبلة على الصعيد الإفريقي.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يحرص على منح الفرصة للعناصر التي تثبت جدارتها خلال المباريات، مع الاعتماد على اللاعبين الأكثر جاهزية من الناحية الفنية والبدنية، من أجل تحقيق أفضل النتائج في البطولة القارية.

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي في الرابعة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب.