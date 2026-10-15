مستشار «أردوغان»: انتخابات تركيا قد تُجرى في مارس أو أبريل 2028

رجّح محمد أوتشوم، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا خلال شهري مارس أو أبريل 2028، بدلًا من موعدها المعتاد في مايو، في خطوة قد تتيح لأردوغان الترشح لولاية رئاسية جديدة.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن أوتشوم، قوله: “إن إجراء الانتخابات في موعد مبكر خلال عام 2028 بات احتمالا مرجحا، إلا أن السلطات التركية لم تعلن رسميا اتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم موعد الانتخابات”.

ويأتي هذا الطرح؛ في ظل القيود الدستورية التي تحدد عدد الولايات الرئاسية في تركيا، إذ تنص القواعد الحالية على إمكانية ترشح الرئيس لولاية إضافية إذا قرر البرلمان إجراء انتخابات مبكرة خلال ولايته الثانية.

ويتطلب تمرير قرار الانتخابات المبكرة، موافقة 360 نائبا من أصل 600 في البرلمان التركي، ما يستدعي حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفائه على دعم إضافي من خارج تحالفهم البرلماني.