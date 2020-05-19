مرتضى منصور ردا على ممدوح عباس : لا نريد سماع صوتك ولا رؤية وجهك





ووجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حديثه إلى عباس فى بيان رسمى قائلًا: يا مسيلمة يا كاذب من الواضح انك تتعامل مع الأمور على طريقة غبي منه فيه، كيف تتحدث عن حب نادي الزمالك الذي في دمك وأنت السبب الرئيسي في تدمير النادي.

وأضاف : لقد ابتلينا بك في نادي الزمالك مرة بالتعيين بطرق ملتوية، ومرة أخرى بالتزوير، رأينا النادي يمر بتسع سنوات عجاف بدون بطولات او أي إنشاءات، ولكننا رأينا أحاديث فارغة وبلطجة، وعندما ارتاح أعضاء وجماهير نادي الزمالك وتم طردك من النادي بحكم محكمة، رأى الجميع حرصك على تدمير النادي العظيم.