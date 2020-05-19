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رياضة

مرتضى منصور ردا على ممدوح عباس : لا نريد سماع صوتك ولا رؤية وجهك

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:12 م
مرتضى منصور وممدوح
مرتضى منصور وممدوح عباس
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
انتقد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، التصريحات الأخيرة لممدوح عباس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .


ووجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حديثه إلى عباس فى بيان رسمى قائلًا: يا مسيلمة يا كاذب من الواضح انك تتعامل مع الأمور على طريقة غبي منه فيه، كيف تتحدث عن حب نادي الزمالك الذي في دمك وأنت السبب الرئيسي في تدمير النادي.
  وأضاف : لقد ابتلينا بك في نادي الزمالك مرة بالتعيين بطرق ملتوية، ومرة أخرى بالتزوير، رأينا النادي يمر بتسع سنوات عجاف بدون بطولات او أي إنشاءات، ولكننا رأينا أحاديث فارغة وبلطجة، وعندما ارتاح أعضاء وجماهير نادي الزمالك وتم طردك من النادي بحكم محكمة، رأى الجميع حرصك على تدمير النادي العظيم.

  وتابع : قمت بالحجز علي حسابات النادي في البنوك وفي جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلي أموال النادي في الاتحادات سواء محلية او قارية، بالإضافة إلى المديونيات التي كانت في عهدك للضرائب والتأمينات والمقاولون العرب ووزارة الاوقاف والري وغيرها من المصالح الحكومية والخاصة. 
  وواصل : كل هذه المديونيات بالإضافة إلى أموال اللاعبين الذين قمت بطردهم وأخذت حقوقهم، هل تشعر بالكوارث التي فعلتها في عهدك التي شهدت جميع أنواع الفشل، لقد قمنا بسداد مديونيات مجلسك التي وصلت إلى 800 مليون جنيه. 

  وأردف : هل تشعر بأنك تمتلك دما مثل باقي البشر بعدما قمت بفعله ضد نادي الزمالك، انت شخص غبي وسوف تستمر في غبائك، حكم المحكمة الإدارية العليا الذي أعلنت عن سعادتك بسببه له كل الاحترام، ولكن عليك العلم بأنك مشطوب منذ عام 2014، والحكم تم تنفيذه في حينه لانه صدر من محكمة أول درجة. 

  واختتم منصور تصريحاته : نحن مجلس إدارة محترم، يعمل دائما على احترام القضاء، ولكنك تريد تضليل الرأي العام، لماذا لم تتحدث عن شطبك مرة ثانية في يونيه عام ٢٠١٩، هل تملك الشجاعة لتتحدث عن أسباب شطبك، وماذا دار من كواليس بخصوص طعنك على هذا الشطب وهل المحكمة قامت بإلغاء هذا الشطب. 

  أنت دمرت نادي الزمالك ومنذ ان تم طردك خارج النادي تسعى مرارا وتكرارا إلى تدمير النادي، تم شطبك بسبب تقرير جهاز الرقابة الإدارية المحترم، الذي اكد أنك قمت بعمل الكثير من المخالفات وأهدرت 984 مليون جنيه من اموال النادي، لا نريد ان نرى وجهك ولا نسمع صوتك وإن عدتم عدنا.
مرتضى منصور ردا على ممدوح عباس : لا نريد سماع صوتك ولا رؤية وجهك
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