AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سينضم إلكترونيا.. وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي معروض على الزمالك

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:55 م
وجدي كشريدة
وجدي كشريدة
Advertisements
ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك أن أحد وكلاء اللاعبين قام بعرض وجدى كشريدة، ظهير أيمن النجم الساحلى، على إدارة الكرة بالنادى الأبيض.
يأتي هذا لضمه بداية من الموسم المقبل ، وكشفت تقارير صحفية تونسية، فى الأيام الماضية،أن هناك رغبة من نادى ميتز الفرنسى لضم كشريدة، والذى ينتهى تعاقده مع النجم الساحلى بنهاية الموسم الحالى ويحق للاعب التوقيع لأى فريق مجانًا.

لذا طرح أحد الوكلاء اسم اللاعب بقوة على إدارة الكرة بنادى الزمالك من أجل ضمه لتعزيز الجبهة اليمنى فى الموسم المقبل بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، حيث تم ترشيح عدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية من الدورى المصرى وتنتظر الإدارة البيضاء رؤية كارتيرون حول تلك المسألة لحسم المرشح النهائى لتدعيم تلك الجبهة.

وأكد المصدر أنه فى حال رغبة الفرنسى باتريس كارتيرون فى ضم ظهير النجم الساحلى ستتحرك إدارة الكرة بنادى الزمالك من أجل الحصول على توقيع اللاعب، إلكترونيًا، خلال المرحلة المقبلة.

واضاف المصدر انه سيتم حسم المسألة من جانب المدرب الفرنسى بعدما قررت إدارة الزمالك ترك كافة الأمور التى تخص الصفقات إلى رؤية المدير الفنى بالتشاور مع إدارة الكرة فى كافة الأمور التى تخص الفريق ثم يتم اعتمادها من جانب المجلس الأبيض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يفاضل بين هذين اللاعبين لضم أحدهما في الصيف

تعليقا على مفاوضات الزمالك.. وجدى كشريدة يفضل الاحتراف بالدوري الفرنسي

كارتيرون يحدد احتياجاته للموسم المقبل ويعرضها على إدارة الزمالك

كارتيرون يكشف لـ صدى البلد حقيقة تجديد تعاقده مع الزمالك

الزمالك يكشف عن موقفه من ضم نجم بيراميدز

ناد فرنسي ينافس الأهلي على ضم وجدي كشريدة

ترشيحاتنا

دراسة جديدة تؤكد قتل فيروس كورونا تلقائيا داخل سيارتك

مجدي عبد الغني يكشف الفارق بين ظهور إسماعيل يوسف وسيد عبد الحفيظ مع رامز جلال.. فيديو

تقشير وتبييض ونضارة .. 3 ماسكات لبشرتك بـ القهوة

وزير الداخلية يرفض طلب «فلسطيني» للحصول على الجنسية المصرية

وصفة بـ2 جنيه.. الخيار يمنع هشاشة العظام ويحسن الجهاز العصبي

إسلام عنان: عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لـ كورونا ينذر بكارثة نهاية مايو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحى بامتياز.. ماذا يحدث للجسم عند تناول المشمش

طريقة عمل مشروب الما ورد لترطيب الجسم فى الحر.. فيديو

هامة جدا.. 3 مؤشرات تنذر الأطباء قبل الوفاة بـ 10 أيام