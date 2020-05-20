سينضم إلكترونيا.. وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي معروض على الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك أن أحد وكلاء اللاعبين قام بعرض وجدى كشريدة، ظهير أيمن النجم الساحلى، على إدارة الكرة بالنادى الأبيض.

يأتي هذا لضمه بداية من الموسم المقبل ، وكشفت تقارير صحفية تونسية، فى الأيام الماضية،أن هناك رغبة من نادى ميتز الفرنسى لضم كشريدة، والذى ينتهى تعاقده مع النجم الساحلى بنهاية الموسم الحالى ويحق للاعب التوقيع لأى فريق مجانًا.





لذا طرح أحد الوكلاء اسم اللاعب بقوة على إدارة الكرة بنادى الزمالك من أجل ضمه لتعزيز الجبهة اليمنى فى الموسم المقبل بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، حيث تم ترشيح عدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية من الدورى المصرى وتنتظر الإدارة البيضاء رؤية كارتيرون حول تلك المسألة لحسم المرشح النهائى لتدعيم تلك الجبهة.





وأكد المصدر أنه فى حال رغبة الفرنسى باتريس كارتيرون فى ضم ظهير النجم الساحلى ستتحرك إدارة الكرة بنادى الزمالك من أجل الحصول على توقيع اللاعب، إلكترونيًا، خلال المرحلة المقبلة.





واضاف المصدر انه سيتم حسم المسألة من جانب المدرب الفرنسى بعدما قررت إدارة الزمالك ترك كافة الأمور التى تخص الصفقات إلى رؤية المدير الفنى بالتشاور مع إدارة الكرة فى كافة الأمور التى تخص الفريق ثم يتم اعتمادها من جانب المجلس الأبيض.