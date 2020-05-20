نجم الزمالك السابق: صفقة طاهر محمد طاهر ستكون إضافة قوية للأبيض

قال تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق، إن التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، للعب في القلعة البيضاء، ستكون إضافة قوية جدًا للفريق الأبيض.





ونشر "دونجا" صورة لطاهر عبر حسابه الشخصي "تويتر"، معلقًا عليها: "لو فعلًا الصفقة دي تمت لنادي الزمالك، هتكون إضافة قوية جدًا جدًا".





وارتبط اسم طاهر محمد طاهر للانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل.





وكان محمد عادل، المشرف على الكرة بنادي المقاولون، أكد في تصريحات سابقة، أن الحديث عن مفاوضات الأهلي للحصول على خدمات طاهر، مجرد شائعات.





وأشار إلى أن رغبة اللاعب الأولى تعود للاحتراف الخارجي، واستكمال مسيرة محترفنا المصري، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الحالي.





وقال مصدر بالجهاز الفني لـ صدى البلد، إن طاهر محمد طاهر لاعب جيد ومميز وكانت هناك مفاوضات في وقت سابق لضمه.



