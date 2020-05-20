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رياضة

خبير لوائح: الزمالك الأحق بـ لقب نادي القرن.. والأهلي في المركز الثاني.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:48 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
أكد محمد بيومي خبير اللوائح أن نادي الزمالك هو الأحق بلقب نادي القرن حيث إن بطولاته تفوق الأهلي، مشدداً على أن نظام النقاط لم يوضع عام 1994 كما يعلن مسؤولو الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف".
وأضاف محمد بيومي في تصريحات لقناة "الزمالك" أن الاتحاد الافريقي أبلغ الاتحادات المحلية بـ جائزة نادي القرن عام 1999 وترك لهم مسؤولية اختيار البطل وفق نظامهم .

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وتابع محمد بيومي أن معرفة نادي القرن الحقيقي هو بمعرفة منتخب القرن في افريقيا والتي توج بها منتخب الكاميرون على الرغم من أحقية منتخب الفراعنة به.

وأكمل أن الكاف أصدر مستندًا رسميًا يعلن ان الزمالك كان في المركز الاول لاختيار نادي القرن والأهلي في المركز الثاني.

وتطرق لـ الهجوم على مصطفي فهمي سكرتير الكاف سابقا ، مؤكدا انه لا يجوز لـ شخص ان يجمع بين وظيفتين في غاية الحساسية بهذا الشكل، كالعمل في الكاف وعضويه النادي الأهلي. 
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