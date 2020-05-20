خبير لوائح: الزمالك الأحق بـ لقب نادي القرن.. والأهلي في المركز الثاني.. فيديو

أكد محمد بيومي خبير اللوائح أن نادي

الزمالك

هو الأحق بلقب نادي القرن حيث إن بطولاته تفوق الأهلي، مشدداً على أن نظام النقاط لم يوضع عام 1994 كما يعلن مسؤولو الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف".