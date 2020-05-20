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رياضة

محمد صلاح يكشف أفضل احتفال له بالأهداف والسر ورائه

الأربعاء 20/مايو/2020 - 12:11 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، أمس الثلاثاء، عن أفضل احتفال له بالأهداف، في مسيرته الكروية.
وظهر محمد صلاح برفقة ابنته في بث مباشر على موقع إنستجرام، مع بعض الأطفال الصغار، والذين قاموا بسؤال صلاح عن العديد من الأمور الخاصة به.

وسألت إحدى الأطفال صلاح عن أفضل احتفال خاص به، ليرد صلاح باحتفاله بهدفه في شباك نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي.

وأكد "صلاح" أن نجلته مكة هي من طلبت منه الاحتفال بهذه الطريقة إذا سجل هدفًا في تلك المباراة وهو ما فعله بالفعل.

يذكر أن صلاح قاد فريقه ليفربول الإنجليزي، للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي، على حساب نادي توتنهام للمرة الأولى منذ 14 عامًا.
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