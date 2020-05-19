محمد صلاح يكشف عن أصعب مباراة في مسيرته الكروية

كشف محمد صلاح، المحترف بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي
، اليوم الثلاثاء، عن أصعب مباراة في مسيرته الاحترافية مع كرة القدم.
وظهر محمد صلاح
برفقة ابنته في بث مباشر على موقع إنستجرام، مع بعض الأطفال الصغار، والذين قاموا بسؤال صلاح عن العديد من الأمور الخاصة به.
وسأل أحد الأطفال صلاح
عن المباراة الأصعب في مسيرته الكروية، ليرد صلاح قائلًا:" كانت هناك العديد من المباريات الصعبة مع المنتخب الوطني، لكن أصعب مباراة كانت تلك أمام الكونغو."
وأضاف صلاح:" كانت لدينا مباراتان، كنا نحتاج للفوز في تلك المباراة ، للصعود لـ كأس العالم
للمرة الأولى منذ 28 عامًا، وهو ما حققناه، لذا كانت أصعب مباراة."
يذكر أن صلاح
قاد المنتخب المصري للتأهل لكأس العالم روسيا 2018، للمرة الأولى منذ 28 عامًا، بعد الفوزعلى المنتخب الكونغولي بهدفين مقابل هدف سجلهما صلاح.