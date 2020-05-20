الزمالك بعد رفض بيراميدز التفريط في نجم الفريق: مش عايزينه

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن خروج البوركيني إيريك تراوري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من حسابات مسئولي النادي الأبيض بخصوص التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد المصدر أن قرار مسئولي القلعه البيضاء جاء بسبب تمسك إدارة نادي بيراميدز بخدمات تراوري، ورفضها القاطع للتفريط في خدمات اللاعب بصفته واحد من اللاعبين الأساسيين بالفريق.
وأشار المصدر أن مسئولي النادي الأبيض تحدثوا من قبل مع نظائرهم في بيراميدز لاستطلاع رأيهم حول ضم تراوري وإجراء صفقة تبادلية بين الناديين.
وشدد المصدر إن الأمر قوبل بالرفض من جانب نادي بيراميدز وتم إغلاق الباب بشكل نهائي في ظل تمسك مسئولي النادي ببقاء تراوري لما يمثله من أهمية كبيرة.
الجدير بالذكر أن تراوري انضم إلى صفوف نادي بيراميدز في الموسم الماضي قادمًا من صفوف مصر للمقاصة، وذلك بناءً على رغبة حسام حسن المدير الفني وقتها لفريق بيراميدز.