AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أمن كومباوند عبدالله السعيد يرفض استقبال ضيوفه.. واللاعب يحرر محضرًا.. تفاصيل

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:25 ص
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
Advertisements
منتصر الرفاعى
كلف عبدالله السعيد نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، المحامي الخاص به، بتحرير محضر في قسم التجمع الخامس، ضد إدارة "كومباوند واتر واى"؛ بعد موقف محرج تعرض له، بسبب أمن المدينة الذي منع ضيوفه، مساء أمس، من العبور من بوابات الكومباوند والوصول إلى شقته.


وتعود تفاصيل الواقعة عندما استجاب "السعيد" لمبادرة الصحفي محمد الجارحي الخيرية، وهي تصوير إعلان يشارك فيه بعض نجوم المجتمع لصالح "مستشفي ٢٥ يناير" وهو الإعلان الذي يقومون به دون مقابل، تبرعًا منهم لصالح المستشفى الخيري.

 وكان من المقرر تصوير الإعلان داخل شقة عبدالله السعيد، وعند وصول الجارحي وفريق التصوير إلى بوابات الكومباوند؛ رفض الأمن دخولهم بحجة عدم وجود تصريح تصوير من خدمة العملاء الخاصة بالمدينة، على الرغم ان التصوير داخل ملكية خاصة وهي شقة نجم الأهلي السابق .

وعند علم السعيد بما حدث، قام بالنزول إلي بوابة الكومباوند محاولًا إقناعهم بدخول ضيوفه، وهي المحاولة التي باءت بالفشل، وعرضوا نجم بيراميدز لإحراج شديد، ترتب عليه قيام السعيد باصطحاب ضيوفه داخل سيارته وتصوير الإعلان في مكتب محاميه الخاص أشرف السعيد، ثم تكليفه بتحرير محضر ضد إدارة الكومباوند.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل عيد الأم.. جلسة تصوير جديدة لـ أمير كرارة مع موبايل وساعة ذكية

مش البنطلون بس.. 5 أسباب تؤكد فبركة برنامج رامز مجنون رسمي

مش هسيب حقي.. أحمد فلوكس يكشف واقعة اعتداء أفراد أمن عليه

تسجيل صوتي.. أحمد فلوكس يكشف لـ صدى البلد حقيقة اعتدائه على فرد أمن

فيديوجراف.. أحمد فلوكس يكشف أسرار واقعة أمن الكومباوند

أحمد فلوكس ينهي خلافه مع أفراد أمن واقعة الاعتداء بنشر صور بصحبتهم

ترشيحاتنا

بث مباشر لصلاة التهجد من مسجد الفتاح العليم

عن طريق الخفافيش.. خبراء يتوقعون تفشي وباء جديد في أفريقيا مستقبلاً

الكويت تعلن إلغاء نظام الكفيل قريباً.. تفاصيل

أمريكية تجني ثروة شهرية بسبب قدميها.. صور

وفاة رئيس قسم العيون بجامعة المنوفية بعد معاناة مع فيروس كورونا

بصور لمُشجعي صلاح بمونديال روسيا.. الصحف العالمية تتناول خبر ضبط عصابة مسلحة تستخدم قناع محمد صلاح في مصر

AdvertisementS

مجدي عبد الغني يكشف الفارق بين ظهور إسماعيل يوسف وسيد عبد الحفيظ مع رامز جلال.. فيديو

بصور لمُشجعي صلاح بمونديال روسيا.. الصحف العالمية تتناول خبر ضبط عصابة مسلحة تستخدم قناع محمد صلاح في مصر

تجديد تعاقد سعد سمير ورحيل إكرامي وعبدالرحمن مجدي.. شوبير يكشف تفاصيل صفقات الأهلي

أمن كومباوند عبدالله السعيد يرفض استقبال ضيوفه.. واللاعب يحرر محضرًا.. تفاصيل

خالد الغندور: تتويج الأهلي بالبطولة الأفريقية 82 بفعل فاعل.. فيديو

الأسطورة يستلم الجائزة.. ذكرى تتويج النادي الأهلي بلقب نادي القرن الأفريقي.. فيديو

خبير لوائح: الزمالك الأحق بـ لقب نادي القرن.. والأهلي في المركز الثاني.. فيديو

النادي المصري: لم نتوقع وصول الأزمة مع حسام وإبراهيم حسن لهذه المرحلة.. فيديو

مجدي عبد الغني: إلغاء الدوري سيجعل أحمد فتحي مستمرا مع الأهلي ..فيديو

بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. نجم شباب قسنطينة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

خالد الغندور: وقت تتويج الأهلي بلقب نادي القرن لم يكن هناك قناة أو رئيس نادي قوي .. فيديو

لمناقشة الخصم من مستحقاتهم .. اجتماع مرتقب بين رئيس نادي الزمالك ولاعبي الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سيارة سباقات التحمل مرسيدس بنز CLK GTR .. صور

تقشير وتبييض ونضارة .. 3 ماسكات لبشرتك بـ القهوة

تنشط كورونا وترفع الضغط.. أضرار كارثية لـ المسكنات .. شاهد