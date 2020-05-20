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رياضة

الزمالك يقترب من التجديد لـ فرجاني ساسي

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:04 ص
فرجاني ساسي لاعب
فرجاني ساسي لاعب الزمالك
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قسم الرياضة
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مسئولي النادي الأبيض وضعوا خطة للحصول على توقيع فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض، للتمديد له لفترة مقبلة داخل أسوار ميت عقبة.

 ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لتمديد تعاقد فرجاني ساسي في ظل انتهاء تعاقد الأخير مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل .

يأتي هذا لما يمثله اللاعب التونسي من أهمية، في ظل القدرات الفنية والخبرات التي يتمتع بها مع الفريق الابيض.

واكد المصدر أن الخطة تتمثل في إغراء اللاعب التونسي ماليًا عن طريق منحه كامل مستحقاته المتأخرة بالكامل لدى الزمالك، بالإضافة إلى 50% من قيمة عقده الجديد مع النادي الأبيض.

وأشارت التقارير الصحفية التونسية بالأمس أن فرجاني ساسي يرفض تمديد تعاقده مع الزمالك، بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية نتيجة الأزمة المالية الحالية للنادي .

ويعتمد  مجلس إدارة القلعه البيضاء على المبلغ الكبير الذي من المقرر أن ينعش خزينته خلال الفترة المقبلة والذي يقدر بـ 120 مليون جنيه، وهي قيمة الاشتراكات السنوية لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأبيض.

ويحصل فرجاني ساسي من الزمالك على حوالي مليون و800 ألف يورو في الموسم الواحد، حيث تتمثل القيمة المالية بالإجمال لتعاقده حوالي 5 مليون و677 ألف يورو
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