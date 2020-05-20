صلاة التهجد .. فضلها والفرق بينها وبين قيام الليل

صلاة التهجد من النوافل التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان بل كان صلى الله عليه وسلم يحرص عليها طوال أيام السنة ، إلا أنها ارتبطت عند المسلمين حاليا بشهر رمضان وبالتحديد في العشر الأواخر من الشهر المبارك ، و صلاة التهجد أو قيام الليل من الصلوات التي يحبها الله عز وجل خاصة وأن العبد يتضرع فيها إلى المولى عز وجل ويلح له بالدعاء ، فالله عز وجل يحب العبد الحوح في الدعاء . ومن أفضل الأوقات التي يتقرَّب بها العبد إلى خالقه وقت جوف الليل، ومن العبادات التي تُؤدّى فيه ما يُعرف بصلاة التهجُّد ، فما هي صلاة التهجد ، وما حُكمها، وما هي كيفيّتها، وما الفرق بينها وبين قيام الليل.





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وقت صلاة التهجد







صلاة التهجد يبدأ وقتها بعد انتهاء صلاة العشاء ويستمر وقت صلاة التهجد الى آخر الليل وبالتحديد حتى أذان الفجر ، وأفضل وقت لأداء صلاة التهجد هو آخر الليل او ما قارب الفجر اي الثلث الاخير من الفجر ، كما يجوز اداء صلاة التهجد في أول الليل لمن خشي ان ينام فيفوته فضلها، حيث ورد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنّه قال: (من خاف أن لا يقومَ من آخرِ اللَّيلِ فلْيوتِرْ أوّلَه، ومن طمِع أن يقومَ آخرَه فلْيوتِرْ آخرَ الليلِ، فإنَّ صلاةَ آخرِ الليلِ مَشهودةٌ، وذلك أفضلُ) . يبدأ وقتها بعد انتهاء صلاة العشاء ويستمر وقت صلاة التهجد الى آخر الليل وبالتحديد حتى أذان الفجر ، وأفضل وقت لأداء صلاة التهجد هو آخر الليل او ما قارب الفجر اي الثلث الاخير من الفجر ، كما يجوز اداء صلاة التهجد في أول الليل لمن خشي ان ينام فيفوته فضلها، حيث ورد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنّه قال: (من خاف أن لا يقومَ من آخرِ اللَّيلِ فلْيوتِرْ أوّلَه، ومن طمِع أن يقومَ آخرَه فلْيوتِرْ آخرَ الليلِ، فإنَّ صلاةَ آخرِ الليلِ مَشهودةٌ، وذلك أفضلُ) .





وعنه أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: (ينزلُ ربُّنا تباركَ وتعالى كلَّ ليلةٍ، حينَ يبقى ثلثُ الليلِ الآخِرُ إلى السَّماءِ الدنيا، فيقولُ: من يدعُوني فأستجيبَ لهُ؟ من يَسْتَغْفِرُنِي فأغفر لهُ؟ مَنْ يسألُني فأُعطيَهُ؟)







حكم صلاة التهجد



حُكم صلاة التهجُّد ودليل مشروعيّتها: صلاة التهجد سُنّة حيث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنّه قال: (أَحَبُّ الصيامِ إلى اللهِ صيامُ داودَ، كان يصومُ يومًا ويُفْطِرُ يومًا، وأَحَبُّ الصلاةِ إلى اللهِ صلاةُ داودَ، كان ينامُ نصفَ الليلِ ويقومُ ثُلُثَهُ، وينامُ سُدُسَهُ).



الفرق بين صلاة التهجُّد وقيام الليل ؟ ودليل مشروعيّتها: صلاة التهجد سُنّة حيث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنّه قال: (أَحَبُّ الصيامِ إلى اللهِ صيامُ داودَ، كان يصومُ يومًا ويُفْطِرُ يومًا، وأَحَبُّ الصلاةِ إلى اللهِ صلاةُ داودَ، كان ينامُ نصفَ الليلِ ويقومُ ثُلُثَهُ، وينامُ سُدُسَهُ).



