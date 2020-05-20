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رياضة

الزمالك يرفض بيع إسلام جابر

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:24 م
صدى البلد
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ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استبعاد مسؤولي النادي فكرة رحيل إسلام جابر لاعب الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وأن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون يرى أن اللاعب مفيد للفريق ويجيد اللعب في أكثر من مركز.


وشارك إسلام جابر مع الفريق الأبيض في مركز الجناج بخلاف مشاركته من قبل في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة في وقت سابق.

الجدير بالذكر ان الزمالك تعاقد مع إسلام جابر في بداية الموسم الحالي من المقاصة.


 ورفض النادي التفريط في خدمات جابر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد تلقيه عروضا من بعض الأندية المحلية.
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