الزمالك يرفض بيع إسلام جابر

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استبعاد مسؤولي النادي فكرة رحيل إسلام جابر لاعب الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وأن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون يرى أن اللاعب مفيد للفريق ويجيد اللعب في أكثر من مركز.
وشارك إسلام جابر مع الفريق الأبيض في مركز الجناج بخلاف مشاركته من قبل في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة في وقت سابق.
الجدير بالذكر ان الزمالك تعاقد مع إسلام جابر في بداية الموسم الحالي من المقاصة.
ورفض النادي التفريط في خدمات جابر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد تلقيه عروضا من بعض الأندية المحلية.