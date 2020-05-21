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أستاذ علم الفيروسات: علينا ارتداء الكمامات حتى لا نصل لمرحلة الانتشار المجتمعي ..فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 06:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، إن التعايش مع جائحة كورونا هو طوق النجاة ، وبدون المعايشة ستنتهي حياة الإنسان وعجلة الاقتصاد.

وأضاف أحمد شاهين، في مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز"، أن ارتفاع عدد الحالات الفترة الماضية مؤشر خطر، ولكن لابد من  خوض التجربة، لافتا إلي أن التعايش مع عودة الاقتصاد والحفاظ على حياة الإنسان موازنة جيدة.

وناشد أستاذ علم الفيروسات، الجميع، الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في تلك الفترة.

وأكد أهمية التباعد الاجتماعي حتى يتم منع انتشار الفيروس، إضافةً إلي ارتداء القناع.

وأشار إلي أن مصر وصلت إلي الدرجة الثانية من فيروس كورونا، ولا نتمي أن نصل إلي الدرجة الثالثة، وهي الانتشار المجتمعي.

وشدد على ارتداء القناع والكمامات، متابعا "إما القناع وإما الوداع".
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