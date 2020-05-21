بسبب خفض العمالة والإجراءات الاحترازية.. الغزل والنسيج تعمل بـ 50% من طاقتها الإنتاجية

قال رضا رشدى الهليس، الأمين العام المساعد للجنة النقابية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة للقابضة إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الشركة تعمل بأقل من 50% من طاقتها الإنتاجية الآن.









أرجع "الهليس"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، انخفاض الطاقة الانتاجية للغزل والنسيج إلى تعليمات رئيس الوزراء بشأن تخفيض العمالة بالمنشآت الحكومية ومنح إجازات للعاملين أصحاب الأمراض المزمنة والعاملات التى لديهم أطفال أقل من 12 عاما للحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعى لتفادى الإصابة. إجازاتأصحاب





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وأضاف أن الشركة ملتزمة باستمرار تنفيذ قرار الحكومة الخاص بالتدابير الاحترازية المتخذة بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لمدة 15 يوم عقب اجازة عيد الفطر و لحين صدور أى تعليمات جديدة بهذا الشأن.









وأوضح أن الشركة أصدرت قرارًا بعودة جميع العاملين من قاطنى جميع المحافظات اعتبارا من 17 مايو الماضى عدا المستثنين طبقا لقرار رئيس الوزراء والقرى التى ظهرت بها بعض حالات إصابة بفيروس كورونا (ميت بدر حلاوة ،القيصرية ، البنوان ، صفط التراب ) بمركز المحلة الكبرى.





تابع "العمال ساكنى هذه القرى يمثلون نسبة ضيئلة من اجمالى العاملين بالشركة و غيابهم غير مؤثر على العملية الانتاجية بمصانع الشركة .



