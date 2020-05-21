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رياضة

شوبير: الأهلي صاحب لقب نادي القرن الماضي والحالي ..فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 06:33 ص
الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير
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محمد رشاد
هنأ الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق، جماهير مصر والمارد الأحمر بالذكرى الـ20 للحصول على لقب نادي القرن، مؤكدا أن هذا اللقب شرف لكل مصري وليس لمن يشجعون الأهلي فقط.



وأضاف شوبير، في تصريحات متلفزة على قناة "الأهلي" في احتفالية الذكرى الـ20 لجائزة نادي القرن، أنه سعيد بأنه كان واحدا من المساهمين في الفوز بالبطولات التي حسمت لقب نادي القرن لصالح المارد الأحمر.

وتابع شوبير أن مجلس الإدارة، على مدار تاريخ النادي، كان يسعى إلى أن يكون الفريق رقم 1 دائما في كل المسابقات التي يدخلها سواء محليا أو أفريقيا.

واختتم شوبير بأن "الأهلي، ليس نادي القرن الماضي فقط، بل والمقبل أيضا".
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