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رياضة

حسام عاشور: الأهلي صاحب أكثر بطولات في العالم وهذا يكفي ..فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 12:49 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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عمرو أبوبكر
كشف حسام عاشور نجم النادي الأهلي، عن دور القلعة الحمراء في بناء اسمه ونجوميته هو ولاعبون كثيرون.

وقال حسام عاشور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ملك وكتابة" المذاع على فضائية "الأهلي"، إن النادي الأهلي صاحب الفضل في بناء أسماء لاعبين كبار، وشرف لأي لاعب ارتداء قميص الأهلي.

وأضاف حسام عاشور، أن بطولات الأهلي هي التي تتحدث عن إنجازات الأهلي وهي التي تزيد شعبيته، والجميع يعلم ذلك.

ووجه حسام عاشور رسالة لجمهور النادي الأهلي، قائلاََ "انتم من صنعتم البطولات".

وأكد حسام عاشور "ليست من المصادفة أن يصل الأهلي إلى أن يكون صاحب أكثر بطولات في العالم". 

جدير بالذكر أن قناة النادي الأهلي تقيم احتفالا كبيرا للنادي الأهلي بمرور ٢٠ عاما على تتويجه بلقب نادي القرن منذ عام 2000.
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