مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع بول بوجبا





وذكرت شبكة " سكاي سبورتس" العالمية، أن جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يرغب في بقاء بول بوجبا مع الفريق، ولكن إدارة النادي ستضطر إلى بيعه، خلال الصيف المقبل، حال رفض اللاعب تمديد عقده مع الشياطين الحمر، والذي يينتهي في صيف 2021، لتجنب رحيله مجانا.





وأضافت الصحيفة، أن إدارة مانشستر يونايتد حددت 65 مليون يورو لبيع بول بوجبا ، بنهاية الموسم الجاري، حال رفض التجديد للنادي.





ويعد كلا من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي أبرز المهتمين بضم بول بوجبا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وتبلغ القيمة التسويقية لـ بول بوجبا 80 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.





وشارك بول بوجبا مع مانشستر يونايتد في 7 مباريات في مسابقة الدروي الإنجليزي هذا الموسم، صنع خلالهما هدفين.