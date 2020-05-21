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أخبار العالم

الكويت تسجل تعافي 320 حالة جديدة من فيروس كورونا

الخميس 21/مايو/2020 - 12:50 م
مكافحة فيروس كورونا
مكافحة فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم شفاء 320 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع عدد المتعافين في البلاد إلى 5205 .

وقالت الوزارة في بيان إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.


من جانب آخر، أعلنت وزارة التربية الكويتية، وفاة محاسب مصري يعمل في قسم الرواتب بالإدارة المالية بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، تعد هذه أول وفاة بفيروس كورونا داخل وزارة التربية، حيث كان هذا المحاسب من ضمن الذين باشروا أعمالهم خلال الأيام الماضية لسرعة العمل على رواتب شهر مايو. 

وقال مصدر مسئول، إن المحاسب البالغ من العمر 45 عامًا أُصيب بفيروس كورونا مع محاسب مصري آخر قبل أيام.

وأضافت ان الأول انتكست حالته وتوفى، بينما لا يزال المصاب الثانى يتلقى العلاج حتى الآن. 

وكانت وزارة التربية الكويتية سجلت 3 إصابات لموظفين في الديوان العام جميعهم من الجنسية المصرية، الأولى لمهندس في إدارة نظم المعلومات، والثانية والثالثة لمحاسبين في الإدارة المالية.
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