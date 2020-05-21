زميله يخضع للعلاج.. وفاة محاسب مصري بسبب فيروس كورونا في الكويت

أعلنت وزارة التربية الكويتية، وفاة محاسب مصري يعمل في قسم الرواتب بالإدارة المالية بفيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، تعد هذه أول وفاة بفيروس كورونا داخل وزارة التربية، حيث كان هذا المحاسب من ضمن الذين باشروا أعمالهم خلال الأيام الماضية لسرعة العمل على رواتب شهر مايو.

وقال مصدر مسئول، إن المحاسب البالغ من العمر 45 عامًا أُصيب بفيروس كورونا مع محاسب مصري آخر قبل أيام.





وأضافت ان الأول انتكست حالته وتوفى، بينما لا يزال المصاب الثانى يتلقى العلاج حتى الآن.





وكانت وزارة التربية الكويتية سجلت 3 إصابات لموظفين في الديوان العام جميعهم من الجنسية المصرية، الأولى لمهندس في إدارة نظم المعلومات، والثانية والثالثة لمحاسبين في الإدارة المالية.