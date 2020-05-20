بنك معلومات داعش.. أبو ناصر قرداش يكشف أسرار البغدادي بعد اعتقاله.. فيديو

أعلن جهاز المخابرات العراقية، اليوم الأربعاء، عن اعتقال المرشح لخلافة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي





وفي أول تصريح له، قال عبد الناصر قرداش عقب اعتقاله، إن زعيم تنظيم داعش الإرهابى السابق كان حازمًا ويتمسك بآرائه ولا يتراجع عنها بسهولة، حتى لو أن الأمر كان خاطئًا.





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وخلال تصريحاته لـ "العربية"، أكد قرداش، أن زعيم التنظيم المتوقع لتولي تنظيم داعش، والذي يدعى عبد الله قرداش، كان ليس حازمًا مثلما كان يفعل أبو بكر البغدادي.





ووفقًا لـ"العربية"، كشف قرداش خلال التحقيق معه في العراق، عن وجود خلافات شديدة بين عناصر التنظيم الأجانب والعرب حول قتل الأسرى ومنهم معاذ الكساسبة، فضلا عن سرقة الأموال.





وأكدت أن هذا القيادي يعد من أخطر قيادات داعش، وبنك معلومات داعش وكاتم أسرار البغدادي، وأشرف على الكثير من العمليات العسكرية في سوريا والعراق، والشاهد على تنظيمي القاعدة وداعش.





وكانت شبكة "السومرية نيوز" العراقية، نشرت أول صور لـ عبد الناصر قرداش، المرشح لخلافة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، الذي قتل في غارة أمريكية في أكتوبر 2019.





وقال جهاز المخابرات إنه اعتقل اليوم الإرهابي عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة البغدادي".

وأكد الجهاز أن إلقاء القبض على قرداش جاء بعد الحصول على معلومات استخبارية دقيقة.





ورشح تنظيم داعش الإرهابي عبد الناصر قرداش لخلافة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي الذي قتل على يد القوات الأمريكية في غارة أمريكية بمدينة إدلب السورية.