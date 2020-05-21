جامعة أسوان تواصل استقبال المصريين العائدين من السودان باستراحاتها بإجمالي 92 مواطناً.. صور

تواصل جامعة أسوان اليوم الخميس ، برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة القيام بدورها الوطنى تجاه المصريين العائدين من دولة السودان الشقيق وذلك بإستراحة أعضاء التدريس والمدن الجامعية بالجامعة .





وقال الدكتور أحمد غلاب، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أنه من منطلق إهتمام الدولة بأبنائها بالخارج والعمل على عودتهم الي أراضى الوطن وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمى قامت جامعة أسوان بتوفير سبل الإعاشة الكريمة والرعاية الطبية المتميزة للمصريين العائدين من الخارج .





وأشار رئيس جامعة أسوان إلى أنه تم الإنتهاء من تجهيز وفرش كافة الغرف وتزويدها بالمراوح ومبردات المياه وشاشات التليفزيون والأجهزة المنزلية اللازمة للإعاشة.





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وأضاف أحمد غلاب أنه تم تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية بالمدن الجامعية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير وسائل الحماية من كمامات وقفازات حفاظًا على سلامة الجميع داخل المدن الجامعية .





وأكمل غلاب بأنه وصل عدد العالقين العائدين من جمهورية السودان الشقيق إلى 92 مواطن تم إستضافتهم بإستراحة أعضاء التدريس والمدن الجامعية بجامعة أسوان .





وتابع رئيس الجامعة بأنه تم توفير 24 غرفة للإقامة علمًا بأنه قد تم تجهيز دار الضيافة بالكامل للحجرالصحي مع توفير كافة الإمكانيات لإتاحة سبل الراحة للاخوة العائدين .





وأختتم حديثه قائلًا : " بأن تنفيذ هذه الإجراءات يأتى فى إطار جهود الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير أماكن يتم تخصيصها للحجر الصحى للمصريين العائدين من الخارج وفق إشتراطات طبية عالية بمقدورها الحفاظ على سلامة العائد من الخارج لحين إنتهاء فترة حضانة الفيروس لحمايتهم من إنتقال العدوى .





وأردف بأنه تم أيضًا خروج 49 من دار الضيافة بصحارى بطريق المطار بعد قضاءهم فترة الحضانة وعودتهم إلى أهاليهم حيث قام رئيس الجامعة بزيارتهم بدار الضيافة للترحيب بهم فى المدن الجامعية بجامعة أسوان .



