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محافظات

إجراءات جديدة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بـ كورونا فى أسوان.. تفاصيل

الخميس 21/مايو/2020 - 01:47 م
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
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شاذلى عبد الفتاح
تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الإجراءات المتعلقة بمجابهة إنتشار فير وس كورونا المستجد وذلك من خلال قيام الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بعرض محاور الخطة التى وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة الفيروس للحفاظ على المنظومة الصحية وكفاءة العمل بداخلها ، بالإضافة إلى إستيعاب كافة الحالات المصابة على إختلاف حالاتها ضمن المهام الاساسية لجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بجميع هيئاتها عدا المستشفيات التخصصية .

وأكد الدكتور إيهاب حنفى على أن منظومة العمل داخل هذه المستشفيات ستشمل إكتشاف وحجز وعلاج حالات فيروس الكورونا المستجد سواء كانت إشتباه أو عزل بعد التأكد من إصابة المريض بالفيروس والذى يعتبر أحد أنواع الإنفلونزا ، وهو الذى يتطلب التعامل معه مثل الأمراض المعدية الأخرى بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية من المواطنين حفاظًا على سلامتهم وسلامة المحيطين بهم .

وكشف إيهاب حنفى عن أنه سيتم تخصيص منطقة بكل مستشفى تكون منفصلة المسار ومعزولة لإستقبال حالات الإشتباه وتوقيع الكشف الطبي عليها مع إجراء الفحوص الإكلينيكية  والإختبارات المعملية والأشعة ، بالإضافة إلى منطقة إنتظار خاصة بها  .

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وأشار حنفى إلى أنه سيتم بالتوازى تخصيص مكان معزول بالأقسام الداخلية والرعاية المركزة بالمستشفى لحجز الحالات المشتبهة ، وأيضًا المؤكدة  إصابتها والتي ينطبق عليها شروط الحجز بالمستشفى طبقًا لبروتوكول الفحص والعلاج ، كما سيتم تسجيل الحالات الإيجابية بجميع البيانات على البرنامج الخاص بذلك من أجل تحديد الحالات طبقًا لمواعيد المتابعة المحددة والتى ستخضع للعلاج بالمنزل أو المستشفى أو التى ستحتاج الى رعاية مركزة أو تنفس صناعى لتسهيل التواصل مع الغرفة المركزية لنقل الحالات التي تحتاج الى خدمات غير متوفرة بالمستشفى .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأنه سيتم تسليم المرضى الخاضعين للعزل المنزلى أو الذين تقرر خروجهم لإستكمال العلاج بالمنزل بعد إستقرار حالتهم ولازال إختبار الفيروس إيجابى نموذج متابعة يحتوى على الإجراءات الواجب إتباعها بالمنزل مع وصف جرعات الأدوية وإجراءات المتابعة حتى الشفاء الكامل .

وأكمل بأنه سيتم فى الوقت نفسه تطبيق البروتوكول المتضمن جميع الاجراءات الوقائية للأطقم الطبية داخل هذه المستشفيات والواجب إتباعها في كل منطقة بالمستشفى للحفاظ على سلامة العاملين ضد الأصابة بفيروس الكورونا ، علاوة على تكليف مسئولى مكافحة العدوى بالمستشفيات بالتواجد والمرور على مدار 24 ساعة يوميًا لمتابعة تنفيذ تلك الاجراءات والتعامل بأقصى درجات الحزم حال رصد أى تهاون في تنفيذها .

وأوضح إيهاب حنفى بأنه بالنسبة للمرضى الذين خرجوا من المستشفيات أو النزل بحالات مستقرة ولا يتبقى لهم إلا المتابعة بالتحليل سيكون ذلك فى أقرب مستشفى لمحل سكنهم بموجب نموذج تحويل من المستشفى أو النزل التى سبق حجز المريض بها .

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