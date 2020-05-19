وضع حجر الأساس لمستشفى الاستقبال والطوارئ الجامعي بأسوان بتكلفة 330 مليون جنيه.. فيديو وصور

من أجل السعى الدؤوب للارتقاء بالمنظومة الصحية بإعتبارها من أولويات العمل التنفيذى لتوفير خدمات علاجية ذات جودة عالية للمواطن الأسوانى؛ قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يرافقه الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بوضع حجر الأساس لإنشاء مستشفى الاستقبال والطوارئ على مساحة 1500 م2 وبتكلفة إنشائية 330 مليون جنيه.





ويتكون المستشفى الجديد من 5 أدوار تضم 150 سريرا بأقسام طوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل، إضافة إلى 6 غرف عمليات جراحية ؛ فضلًا عن استراحة الأطباء وجراج بالدور الأرضى.





يأتى ذلك ضمن مشروعات التوسعات الجارية بمستشفى أسوان الجامعى والتى تشمل أيضًا مشروع إنشاء مستشفى الباطنة بتكلفة إنشائية 140 مليون جنيه وهى مكونة من 5 أدوار تضم 150 سرير أخرى موزعة بأقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعى.





فيما تم فتح قسم جديد للغسيل الكلوى بنفس المستشفى بطاقة 56 ماكينة، وليتوازى هذا مع إعادة تطوير قسم العظام بتكلفة 20 مليون جنيه ويضم 70 سرير و2 غرفة عمليات، وأخيرًا إعادة تأهيل قسم الإستقبال القديم .





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ومن جهته، أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الحيوى الذى تقوم به جامعة أسوان لرفع مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى الجامعى والذى يشهد تطويرًا شاملًا بإضافة حوالى 300 سرير والعديد من غرف العمليات والعناية المركزة والخدمات الطبية الأخرى لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى والمترددين عليه من داخل وخارج المحافظة .





وأشار أشرف عطية إلى أهمية الدعم اللامحدود من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، وهو الذى يتوازى مع الجهود المبذولة من وزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد للتعامل السريع مع التحديات الحالية لتوفير الخدمات العلاجية المطلوبة بجانب الإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأضاف عطية بأن مستشفى أسوان الجامعى يتمتع بمنظومة طبية تضم توافر كوادر بشرية على أعلى مستوى سواء من رؤساء الأقسام أو الاستشاريين أو الأطباء ، بجانب أطقم التمريض ، علاوة على دعمه مؤخرا بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية والمستلزمات الفنية والتكنولوجية مما يؤهله أن يقوم بدوره المنشود فى خدمة أهالى المحافظة.





واستمع محافظ أسوان ورئيس الجامعة على هامش وضع حجر الأساس لشرح مفصل عن أقسام مستشفى الإستقبال ، وأيضًا المشروعات الجارية، وخاصة أن المستشفى الجامعى بعد إعادة تشغيله بكامل طاقته بعد انتهاء أعمال التعقيم والتطهير والتحاليل والكشف الطبى على الأطقم الطبية بها ستكون مؤهلة لإستقبال المرضى والمترددين عليها.