محافظ أسوان يلتقى وزير التعليم العالى لوضع الحلول العاجلة للمستشفى الجامعى

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، عن أنه التقى بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، لبحث وضع حلول عاجلة لمشكلة مستشفى أسوان الجامعى.





فيما أعرب وزير التعليم العالى عن دعمه الكامل للمنظومة الطبية فى المحافظة.





وأوضح أشرف عطية ، أن الفترة القادمة ستشهد حزمة من الإجراءات والقرارات الحازمة داخل مستشفى أسوان الجامعى بما يصب فى صالح أهالى المحافظة.





وقال المحافظ، إنه يتم تطبيق بروتوكول العلاج مع أى حالات تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد لحماية الجيش الأبيض بالمستشفى.





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وفي السياق ذاته قامت الدكتورة غادة يحيي نائب المحافظ بإستقبال والترحيب بالأطقم الطبية الوافدة من وزارة الصحة بمستشفى التأمين الصحى بحضور الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة.





وقد أكد وكيل وزارة الصحة بأسوان على أنه سيتم توفير كافة التسهيلات أمام الأطباء الوافدين لأداء دورهم الإنساني تجاه المواطنين حيث تضم الأطقم مختلف التخصصات الطبية والتى من أبرزها (العظام، وإخصائي مسالك، وعناية عامة، وجراحة، وتخدير).