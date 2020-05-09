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محافظات

محافظ أسوان: الدفع بأطقم طبية لتوفير الخدمة العلاجية بجودة عالية للمواطنين

السبت 09/مايو/2020 - 02:41 ص
محافظة أسوان
محافظة أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
الوصول للخدمة الطبية المتكاملة يعتبر فى مقدمة أولويات منظومة العمل التنفيذى التى تحرص على تحقيقها أجهزة محافظة أسوان بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بما يصب بالنفع فى صالح المواطن الأسوانى .

وفى هذا الإطار كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أن هناك تواصل مباشر ومستمر وعلى أعلى مستوى مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان . 

وقال المحافظ بأن وزيرة الصحة وجهت بإرسال أطقم طبية متنوعة التخصصات لأسوان لتوفير الخدمة العلاجية بجودة عالية للمواطن الأسوانى لحين الإنتهاء من إعادة تشغيل المستشفى الجامعى بكامل طاقتها . 

ولفت اللواء أشرف عطية إلى أن الأطقم الطبية المرسلة من القاهرة ستدعم مستشفيات التأمين الصحى لتصبح جاهزة أمام إستقبال المرضى والمترددين من أهالى المحافظة .

وأكد أشرف عطية بأن الخدمة الصحية داخل أسوان لن تتأثر لأنها مسئولية الوزارة التي ستقدم كافة أوجه الدعم لصالح المواطن الاسوانى . 

وأشار محافظ أسوان إلى أنه فى نفس الوقت تم التنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لمراجعة كافة الإجراءات الإحترازية من التعقيم والعزل مع إتخاذ اللازم لضمان الحفاظ على صحة العاملين بالمستشفى الجامعى من الأطباء والممرضين والإداريين .

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https://www.elbalad.news/4304895
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