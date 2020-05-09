محافظ أسوان: مشكلة المستشفى الجامعي أمام مجلس الوزراء.. شاهد

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنه تم رفع مشكلة مستشفى أسوان الجامعى لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى لاتخاذ الإجراءات الحازمة على أرض الواقع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل عودة العمل بمستشفى أسوان الجامعى بكامل طاقتها لتقديم الخدمة الطبية الشاملة على الوجه الأكمل.

وقال المحافظ إنه تم تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لمبانى وأقسام المستشفى وذلك بواسطة ضباط وأفراد القوات المسلحة بقطاع أسوان العسكرى تحت قيادة العميد علاء رماح أثناء فترة الحظر المفروض ضمن الإجراءات الوقائية .

وأوضح بأنه بالتوازى سيقوم الطب الوقائى بمديرية الصحة بإجراء مسح شامل على كل حالات الإشتباه بالأطقم الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية باعتبارهم من رجال الجيش الأبيض الذين يعملون فى خندق واحد مع العاملين بمستشفيات العزل والاشتباه .

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تطبيق أقصى درجات الحيطة والحذر بإتخاذ الأطقم الطبية كافة الإجراءات الوقائية فى التعامل مع هذا الفيروس السريع الإنتشار للإسراع فى إعادة فتح أقسام هذا الصرح الطبى والذى يخدم شريحة كبيرة من المرضى داخل وخارج المحافظة حيث تصل السعة السريرية الحالية إلى 415 سرير ، كما سيتم إضافة 75 % من السعة السريرية بعد إنهاء مشروعات التوسع الحالية .

وفى نفس السياق قدم أشرف عطية شكره لرجال القوات المسلحة والإستجابة السريعة من اللواء أيمن نعيم قائد المنطقة الجنوبية العسكرية لتعقيم مستشفى أسوان الجامعى وأيضًا لدورهم الإنسانى والمجتمعى الذى يقدموه فى خدمة أبناء وطنهم إتساقًا مع الخطة الإحترازية التى يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية حيث قامت بأعمال التطهير والتعقيم للعديد من المبانى والمنشآت الحكومية ، وأيضًا المناطق السكنية والشوارع الرئيسية .

ولفت المحافظ إلى أن ذلك توازى مع قيام مجموعات العمل التنفيذية والمجتمعية بعملية التطهير والتعقيم من خلال منظومة موحدة ومتكاملة شملت 1450 مبنى عام وخاص ، بجانب حوالى 170 ألف منزل ، بالإضافة إلى 302 شارع رئيسى وفرعى أستخدم فيها أكثر من 30 طن من المواد المطهرة .

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