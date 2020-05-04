خلية نحل في مواجهة كورونا.. كيف يعمل الأطباء داخل مستشفى أسوان الجامعى





كيف يعمل الأطباء داخل المستشفى بعد ظهور كورونا

داخل مستشفى أسوان الجامعى، الأطباء عبارة عن خلية نحل، لا يكلون ولا يملون من العمل، 24 ساعة في خدمة المرضى المصابين بفيروس كورونا، ويؤ دى بداخلها أبطال الجيش الأبيض ملحمة طبية ملموسة تتجسد فى توفير الرعاية الطبية والصحية والعلاجية للمترددين عليها على أكمل وجه.





و أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أن مستشفى أسوان الجامعى يعمل بكامل طاقته اليوم الجمعة، مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد أثناء أداء الخدمة الطبية للمرضى من أبناء أسوان والمحافظات المجاورة.





وأوضح غلاب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن إجراءات الوقاية من فيروس الكورونا فى المستشفى تبدأ بتخصيص غرفة للكشف المبدئى على المرضى بجوار بوابة المستشفى، يليها دخول المرضى والعاملين فى الممر المعقم المتواجد أمام كلا من قسم الاستقبال وأمام الباب الرئيسى للمستشفى ثم خضوعهم للرش بالمواد المطهرة، علاوة على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة فى قسم الاستقبال منها ارتداء جميع الأطقم الطبية ومساعديهم للماسكات والقفازات وبدل العزل على مدار الـ 24 ساعة يوميًا.





التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا

وأشار رئيس جامعة أسوان إلى أنه تم تخصيص قسم لحالات الاشتباه بمرض الكورونا داخل المستشفى لحين ظهور نتائج العينات للمرضى المشتبه فيهم خلال الـ 48 ساعة، وفى حالة التأكد من إصابتهم بفيروس الكورونا يتم تحويلهم مباشرة إلى مستشفى العزل بالصداقة الجديدة بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسوان.





وأشاد الدكتور أحمد غلاب بالدور البطولى الذى يقوم به جنود الجيش الأبيض فى مستشفى أسوان الجامعى وحرصهم على تقديم الخدمة الطبية لجميع المرضى بكل إنسانية ووطنية.





وفى نفس السياق أضاف الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأسوان بأن جميع أقسام العنايات المركزة والحضانات والنساء وعمليات الطوارئ فى المستشفى تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية بنسبة 100% وتستقبل جميع الحالات مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تعمل جميع الأقسام فى المستشفى وعددها 24 قسمًا بكامل طاقتها أيضًا فى حالات الطوارئ.









وقال إن ق سم الاستقبال بالمستشفى يستقبل ما بين 600 إلى 700 مريض يوميًا على الرغم من حالة الحظر، كما تم تطبيق نظام عمل جديد فى هذا القسم من أجل تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وذلك من خلال توفير عدد كبير من الأطباء من ذوى الكفاءة العالية فى هذا القسم مثل المدرسين المساعدين ونواب التخصصات المختلفة، علاوة على أطباء الامتياز.





نظام جديد للعمل للحد من كورونا

وتابع الدهشورى بأن نظام العمل الجديد فى قسم الاستقبال يهدف أيضًا إلى تقليل زمن التباعد والاحتكاك بين أطباء المستشفى والمرضى بحيث لا تزيد نوبتجية الطبيب فى قسم الاستقبال عن 8 ساعات فقط، ولا تتكرر هذه النوبتجية للطبيب إلا على فترات متباعدة قد تصل إلى أسبوعين ذلك بالتنسيق مع رؤساء الأقسام المختلفة بالمستشفى من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الأطقم الطبية والمرضى معًا.





فيما قال الدكتور عبدالله العبيدى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بجامعة أسوان بأنه يتم وقف جميع الإجازات الاستثنائية للأطباء بالمستشفى لضمان تقديم خدمات طبية جيدة للمرضى خلال هذه الفترة الصعبة التى نواجه فيها جميعًا خطر فيروس كورونا المستجد.





خدمات طبية مجانية

وأوضح الدكتور عبدالله العبيدى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن جميع الخدمات الطبية فى المستشفى مثل الإشاعات العادية والمقطعية تقدم مجانًا للمرضى بتأشيرة من مدير المستشفى أو مدير الاستقبال، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.





وأشار العبيدى بأن قسم الكلى الصناعى بمستشفى أسوان الجامعى يستقبل جميع حالات الطوارئ من المرضى، علاوة على تخصيص شيفت ليلى لإجراء الغسيل الكلوى لمرضى مستشفى الصداقة الذى تم تخصيصه كمستشفى للعزل وتحويل مرضاه من ذوي الفشل الكلوى لتلقى العلاج فى المستشفى الجامعي.





لا عجز في المستلزمات الطبية

وفى الوقت نفسه أضاف الدكتور أشرف معبد مدير الباطنة بالمستشفيات الجامعية بأسوان بأن المهمات والمستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا متوفرة تمامًا فى المستشفى الجامعي.





وقال أشرف معبد بأنه يتم على سبيل المثال توزيع ما بين 500 إلى 600 قناع "ماسك" على الأطباء وحدهم يوميًا، علاوة على توافر الجاونتات والكحول بكميات كافية للغاية.





وتابع معبد بأنه يوجد هناك تعاون وتنسيق كبير بين مستشفى أسوان الجامعى ومديرية الصحة بأسوان، حيث تم دعم مستشفى العزل فى الصداقة بأطباء ومشرفين من قسمى الصدر والأمراض المتواطنة بمستشفى أسوان الجامعى، علاوة إرسال عدد من أطباء العنايات بأسوان الجامعى إلى مستشفى الصدر للتعاون بشأن توضيح أفضل الطرق الطبية الحديثة لاستخدام أجهزة التنفس الصناعى.

أعضاء الفريق الطبى للجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض، والفنيين والإداريين والعاملين دائمًا يسطرون ملحمة وطنية من البطولات التى ستخلد فى ذاكرة تاريخ الوطن وخاصة فيما يقومون به من جهود متميزة ومكثفة خلال هذه المرحلة الراهنة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.