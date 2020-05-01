رئيس جامعة أسوان: المستشفى الجامعى يعمل بكامل طاقته اليوم الجمعة.. صور

أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، أن مستشفى أسوان الجامعى يعمل بكامل طاقته اليوم الجمعة، مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد أثناء أداء الخدمة الطبية للمرضى من أبناء أسوان والمحافظات المجاورة.













وأوضح الدكتور أحمد غلاب فى تصريحات خاصة " لصدى البلد " أن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا فى المستشفى تبدأ بتخصيص غرفة للكشف المبدئى على المرضى بجوار بوابة المستشفى ، يليها دخول المرضى والعاملين فى الممر المعقم المتواجد أمام كلا من قسم الإستقبال وأمام الباب الرئيسى للمستشفى ثم خضوعهم للرش بالمواد المطهرة ، علاوة علي تطبيق الإجراءات الإحترازية اللازمة فى قسم الإستقبال منها إرتداء جميع الأطقم الطبية ومساعديهم للماسكات والقفازات وبدل العزل على مدار الـ 24 ساعة يوميًا .





وأشار رئيس جامعة أسوان إلى أنه تم تخصيص قسم لحالات الاشتباه بمرض الكورونا داخل المستشفى لحين ظهور نتائج العينات للمرضى المشتبه فيهم خلال الـ 48 ساعة ، وفى حالة التأكد من إصابتهم بفيروس الكورونا يتم تحويلهم مباشرة إلى مستشفى العزل بالصداقة الجديدة بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسوان .





وأشاد الدكتور أحمد غلاب بالدور البطولى الذى يقوم به جنود الجيش الأبيض فى مستشفى أسوان الجامعى وحرصهم على تقديم الخدمة الطبية لجميع المرضى بكل إنسانية ووطنية.





وفى نفس السياق أضاف الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأسوان بأن جميع أقسام العنايات المركزة والحضانات والنساء وعمليات الطوارئ فى المستشفى تعمل بكامل طاقتها الإستيعابية بنسبة 100% وتستقبل جميع الحالات مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا ، كما تعمل جميع الأقسام فى المستشفى وعددها 24 قسمًا بكامل طاقتها أيضًا فى حالات الطوارئ .





وقال الدكتور محمد زكى الدهشورى بأن قسم الإستقبال بالمستشفى يستقبل ما بين 600 إلى 700 مريضًا يوميًا على الرغم من حالة الحظر ، كما تم تطبيق نظام عمل جديد فى هذا القسم من أجل تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وذلك من خلال توفير عدد كبير من الأطباء من ذوى الكفاءة العالية فى هذا القسم مثل المدرسين المساعدين ونواب التخصصات المختلفة ، علاوة علي اطباء الإمتياز .





وتابع محمد زكى الدهشورى بأن نظام العمل الجديد فى قسم الإستقبال يهدف أيضًا إلى تقليل زمن التباعد والإحتكاك بين أطباء المستشفى والمرضى بحيث لا تزيد نوبتجية الطبيب فى قسم الإستقبال عن 8 ساعات فقط ، ولا تتكرر هذه النوبتجية للطبيب إلا على فترات متباعدة قد تصل إلى أسبوعين ذلك بالتنسيق مع رؤساء الأقسام المختلفة بالمستشفى من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الأطقم الطبية والمرضى معًا.





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