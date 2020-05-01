AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أقدم مدرسة في سيناء.. العريش الابتدائية الثانوية الحرة عام 1931م

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:47 م
اقدم مدرسة بسيناء
اقدم مدرسة بسيناء
Advertisements
احمد صالح
 تعتبر مدرسة العريش الابتدائية الثانوية الحرة عام 1931م، من أقدم المدارس في مدينة العريش، التي عاصرت على مدار التاريخ المصري الكثير من الأحداث المهمة ،كما ذكرها جارفيس الحاكم الإنجليزي لسيناء "بعنوان أمس واليوم في سيناء"، 

وكان للمدرسة دورها التنويري والتعليمي في المدينة في ظل إصرار الاحتلال الإنجليزي علي ادارة  شئون المحافظة الحدودية لمدة 22 سنة على تأسيسها وافتتاحها .  

 وتداولت الوثائق  أن المدرسة التي كانت تتبع منطقة القناة التعليمية، فوجئت في بداية اول عام دراسي بعد قيام ثورة يوليو المجيدة عام 1952م، بوجود بنقص شديد في أدوات المعمل الخاص بالطلبة .

حيث خاطبت مدرسة العريش الابتدائية الثانوية الحرة مصانع بدوي للكيمياويات بالقاهرة، لاحتياجها مساحيق لمعمل العلوم في المدرسة لطلاب الفصول الثانوية،.

  وكتب محمد حسن ناظر المدرسة  بخطه الواضح  " حضرة السيد الأستاذ المحترم الدكتور بدوي بعد التحية أرجو بيان أصناف المساحيق اللازمة لدراسة العلوم بالفصول الثانوية حتى السنة الثالثة حتي نوافيكم بالمقادير اللازمة مع تحديد الثمن وذلك بصورة البريد للأهمية " مع قبول تحياتنا ".

وتم الرد علي مدير المدرسة من مصنع بدوي للكيماويات بأن وزارة المعارف العمومية تطلب منا 300 صنف ولا نعلم أيها خاص بالدراسة حتى السنة الثالثة .

وكان هذا الرد كفيلًا بأن يقوم ناظر المدرسة بمحاولة ثانية حتي يتمكن من جلب مواد كيماوية خاصة بدراسة مواد الطبيعة والأحياء والكيمياء.

ومصنع بدوي للكيماويات كما تدل الوثيقة المحررة في القاهرة عام 1954م أي بعد تحرير وثيقة مدرسة العريش الابتدائية الثانوية بعامين كان مشغولًا بأن تمتد صادراته للسودان وكليات الخرطوم

قام المصنع بمخاطبة مدير كلية كومبوني للعلوم بالخرطوم من خلال زيارة مدير مدرسة النهضة بالأبيّض وليم نسيم .

حيث عرض المصنع من خلال الناظر وليم نسيم لكلية الخرطوم توريد كل احتياج معاملها بصفته أنه يقوم بتوريد كل الكيماويات لمعامل مدارس وزارة المعارف بمصر وكليات الجامعات المصرية أيضًا

تخرج من مدرسة العريش الابتداءية المرحوم محمود اسماعيل الشريف المولود في مدينة العريش عام 1925، والذي تولي منصب وزير الاعلام الاردني ، وشقيقة كامل الشريف من مواليد العريش ١٩٢٦م ، والذي تولي فيما بعد وزير الاوقاف الاردني
اقراء ايضا...
عادات رمضانية سيناوية تختفي في زمن كورونا .. اختفاء الأسماك من موائد الإفطار ولحوم الضأن والماعز ضيف يومي

https://www.elbalad.news/4291338
_____=========__
أقدم مدرسة في سيناء.. العريش الابتدائية الثانوية الحرة عام 1931م
أقدم مدرسة في سيناء.. العريش الابتدائية الثانوية الحرة عام 1931م
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مدرسة الخرطوم بـ البحيرة

أنشأها محمد على وشيدت على أحدث طراز.. مدرسة الأميرية الإعدادية بالمنصورة

أصابت نتنياهو بالرصاص..وفاة المناضلة تيريز هلسة في الأردن

حكاية أول فتاة مصرية تحصل على البكالوريا ثم تصبح ناظرة مدرسة وقت أن كان تعليم البنات «عيب»

التعليم زمان.. حكاية أول مدرسة للبنات في مصر .. عمرها 147 سنة وبدأت بـ 5 تلميذات

ترشيحاتنا

تفاصيل أفضل سيارة مستعملة في مصر لقبها التجار بالسفينة الفضائية.. صور

حمدي الميرغني ضحية رامز جلال اليوم.. الحلقة الثامنة

وقف عرض مسلسل أم هارون فى الكويت بسبب اليهود.. تفاصيل

فيديوجراف.. ماذا يفعل البرنس داخل فيلا أبوهشيمة؟

نبأ سار .. تفاصيل جديدة فى ملف عودة الدوري الممتاز

مراجعة طبية جديدة تكشف فشل دواء الملاريا في علاج مرضى كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للمستشفى حالا.. 5 أعراض خطيرة لـ فيروس كورونا

لا يستحب تناولها .. أضرار القهوة على مرضى السكر

شاهد .. تويوتا راف فور معدلة بواجهة لامبورجيني اوروس