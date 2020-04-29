جامعة أسوان تطبق منظومة التعلم عن بعد بمناقشة رسائل الماجستير بتقنية الفيديو كونفرانس.. صور

قامت جامعة أسوان اليوم بتطبيق منظومة التعلم عن بعد من خلال إستخدام تقنية الفيديو كونفرانس فى مناقشة رسائل الماجستير بمركز المعلومات بالجامعة وهو الذى يأتى ضمن جهود الجامعة لمسايرة الوضع الراهن الذى تمر به البلاد بإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وقد نفذت كلية هندسة الطاقة تحت إشراف الدكتور عادل زين الدين محمد عميد الكلية هذه التقنية من خلال مناقشة رسائل الماجستير لكل من المهندس أحمد صالح عوض والمقيد لدرجة الماجستير فى الهندسة الكهربية قسم الهندسة الكهربية تحت عنوان " تحليل الأداء الديناميكى للمولد الحثى ثنائى التغذية المدار بطاقة الرياح والمتصل بالشبكة".





وقامت إدارة جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالموافقة على تشكيل لجنة التحكيم والمناقشة للرسالة المذكورة واللجنة المقترحة مكونة من أ.د. عبد الله أحمد ابراهيم أستاذ متفرغ بنظم القوى الكهربية كلية الهندسة بجامعة اسوان، وأ.د. على محمد يوسف أستاذ نظم القوى الكهربية كلية الهندسة جامعة أسيوط، وأ.د أشرف محمد حميدة أستاذ نظم القوى الكهربية كلية هـندسة الطاقة بجامعة أسـوان.





فيمل تتكون لجنة الإشراف من كلا من أ.د أشرف محمد حميدة أستاذ نظم القوى الكهربية كلية هـندسة الطاقة بجامعة أسـوان تحت إشراف الدكتور العطار على محمد مدرس بقسم الهندسة الكهربية كلية الهـندسة بجامعة أسـوان، وعضو لجنة الاشراف

د. أسماء فوزى رشوان مدرس بقسم الهندسة الكهربية كلية هـندسة الطاقة بجامعة أسـوان لجنة الإشراف.





وشكلت لجنة الإشراف والمناقشة لرسالة المهندس محمد خالد راتب والمقيد لدرجة الماجستير في الهندسة الكهربية قسم الهندسة الكهربية والتي تحمل عنوان " تقنيات التحكم المطورة لمصدر الجهد العاكس" وذلك بالموافقة على تشكيل لجنة التحكيم والمناقشة للرسالة المذكورة.





واللجنة المقترحة مكونة من: أ.د محمد محمود محمد على أستاذ نظم القوى الكهربية كلية الهندسة بجامعة أسوان،و أ.د عادل عبد الباسط محمد أستاذ نظم القوى الكهربية كلية الهندسة بجامعة المنيا، وأ.د. أ شرف محمد حميدة أستاذ نظم القوى الكهربية كلية هـندسة الطاقة بجامعة أسـوان.

وتكونت لجنة الاشراف من كلا من أ.م.د. عبد المؤمن محمد عبد الرحيم أستـاذ مساعد نظم القوى الكهربية كلية هـندسة الطاقة بجامعة أسـوان، وأ.د أشرف محمد حميدة أستاذ نظم القوى الكهربية كلية هـندسة الطاقة بجامعة أسـوان ، وأ.م.د عبد المؤمن محمد عبد الرحيم أستـاذ مساعد نظم القوى الكهربية كلية هـندسة الطاقة بجامعة أسـوان، والدكتور أحمد محمد رشوان مدرس بقسم الهندسة الكهربية كلية هـندسة الطاقة بجامعة أسـوان، وفى نهاية المناقشتين منحا الباحثان درجة الماجستير في الهندسة الكهربية من كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان.











