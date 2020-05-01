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تعليم

مستشفى أسوان الجامعى: وقف إجازات الأطباء وتقديم خدمات مجانية للمرضى

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:07 م
وقف أجازات الأطباء
وقف أجازات الأطباء وتقديم خدمات مجانية للمرضى
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شاذلى عبد الفتاح
قال الدكتور عبدالله العبيدى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بجامعة أسوان إنه يتم وقف جميع الأجازات الإستثنائية للأطباء بالمستشفى لضمان تقديم خدمات طبية جيدة للمرضى خلال هذه الفترة الصعبة التى نواجه فيها جميعًا خطر فيروس كورونا المستجد.



وأوضح الدكتور عبدالله العبيدى فى تصريحات خاصة " لصدى البلد " بأن جميع الخدمات الطبية فى المستشفى مثل الإشاعات العادية والمقطعية تقدم مجانًا للمرضى بتأشيرة من مدير المستشفى أو مدير الإستقبال وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. 


وأشار العبيدى بأن قسم الكلى الصناعى بمستشفى أسوان الجامعى يستقبل جميع حالات الطوارئ من المرضى ، علاوة على تخصيص شيفت ليلى لإجراء الغسيل الكلوى لمرضى مستشفى الصداقة الذى تم تخصيصه كمستشفى للعزل وتحويل مرضاه من ذوي الفشل الكلوى لتلقى العلاج فى المستشفي الجامعي.


وفى نفس السياق أضاف الدكتور أشرف معبد مدير الباطنة بالمستشفيات الجامعية بأسوان بأن المهمات والمستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا متوفرة تمامًا فى المستشفي الجامعي. 


وقال أشرف معبد بأنه يتم على سبيل المثال توزيع ما بين 500 إلى 600 قناع " ماسك " على الأطباء وحدهم يوميًا ، علاوة على توافر الجاونتات والكحول بكميات كافية للغاية.


وتابع معبد بأنه يوجد هناك تعاون وتنسيق كبير بين مستشفى أسوان الجامعى ومديرية الصحة بأسوان حيث تم دعم مستشفى العزل فى الصداقة بأطباء ومشرفين من قسمى الصدر والأمراض المتواطنة بمستشفى أسوان الجامعى ، علاوة إرسال عدد من أطباء العنايات بأسوان الجامعى إلى مستشفى الصدر للتعاون بشأن توضيح أفضل الطرق الطبية الحديثة لإستخدام أجهزة التنفس الصناعى.


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مستشفى أسوان الجامعى: وقف إجازات الأطباء وتقديم خدمات مجانية للمرضى
مستشفى أسوان الجامعى: وقف إجازات الأطباء وتقديم خدمات مجانية للمرضى
مستشفى أسوان الجامعى: وقف إجازات الأطباء وتقديم خدمات مجانية للمرضى
مستشفى أسوان الجامعى: وقف إجازات الأطباء وتقديم خدمات مجانية للمرضى
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