عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية يتجاوز الـ 65 ألفا

أعلنت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.





وبذلك يصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 65077 إصابة، منهم 39% من السعوديين، و61% من غير السعوديين.





وسجلت وزارة الصحة السعودية 2562 حالة تعافي من فيروس كورونا "كوفيد-19"، 2562 حالة، ليبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 36040 حالة.





وبلغ عدد الوفيات الجدد 12 حالة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 351 متوفىً.



