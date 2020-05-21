رئيس عام امتحانات الثانوية العامة يقدم للطلاب نصائح للمذاكرة والتفوق الدراسي

حيث قال حجازي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أنصح اليوم بقيام الطالب بإعداد أسئلة وطرحها على نفسه أثناء المذاكرة، فهذا مهم جدا لأنه يجعله متعلما نشطا بدلا من أن يكون مستقبل للمعلومات مركزا لعملية التعلم.





وأضاف حجازي موجها كلامه للطلاب: إن قيامك بإعداد أسئلة بنفسك يجعلك تتعامل مع عناصر الدرس بعمق، وتفكر في مضمونها أو ربطها بمعلومات أخري فإن ذلك يساعدك على استرجاعها فيما بعد، ويساعدك على الفهم والإدراك وتكوين علاقات جديدة بين موضوعات المادة الدراسية ، وبالتالي يساعدك على امتلاك مهارات التحليل والتركيب، ومن ثم يساعدك على حل أسئلة الامتحانات بصفة عامة وأسئلة المستويات العليا وحل المشكلات بصفة خاصة ومن ثم تحقيق التفوق الدراسي، بل وحل ما يواجهك من مشكلات في الحياة.





واستكمل نصائحه قائلا: عزيزي الطالب عند قيامك بوضع الأسئلة لنفسك، لا تقتصر على الأسئلة التفصيلية التي تتطلب الإجابة عنها الرجوع إلى معلومة بشكل مباشر أو جملة واحدة من النص، ولكن يجب عليك وضع أسئلة مفاهيمية والتي يتطلب الإجابة عنها دمج معلومات من فقرات الدرس الواحد أو الدروس المختلفة أو وحدات المادة المختلفة لذا أكثر منها عند قيامك بوضع أسئلة لنفسك.





وأشار حجازي إلى أن واضع الامتحان يكون ملتزما في اختيار وتصميم أسئلة الامتحان بمواصفات وشروط وضعت سابقا من خلال أساتذة متخصصين في مجال التقويم التربوي، مؤكدًا أن هذا يعد بمثابة مصفوفة بحيث تراعى الأسئلة الوزن النسبي للمحتوى الدراسي بمعنى أن عدد الأسئلة يتناسب مع حجم كل وحدة دراسية وكذلك تتوزع الأسئلة على المستويات المعرفة المختلفة مثل ( التذكر – الفهم – التطبيق – المستويات العليا وحل المشكلات ) اى انه بمثابة الباترون ( النموذج ) الذي يتم وضع الامتحان في ضوئه.





وقال : أنا كأستاذ في التقويم التربوي وكمعلم وأب ، اطلب منك ابني الطالب أن تدرب نفسك على صياغة أسئلة في مستويات معرفية مختلفة كما يلي:

- التذكر: وهو استدعاء ما سبق أن استقبله الطالب بالضبط مثل "اذكر تعريف الكثافة؟" فيجيب الطالب هي كتلة وحدة الحجوم من المادة،

- الفهم: وهو أن يعبر المتعلم عما تعلمه بلغته بشكل صحيح علميا مثل أن يعيد شرح المعلومة أو يلخصها أو يفسرها أو يغير طريقة عرضها من نص إلى رسم بياني مثلا والعكس.

فمثلا عندما نقول للطالب ماذا يقصد بقولنا أن كثافة الماء 1 جم لكل سم مكعب وتكون إجابته أن كتلة سم مكعب من الماء تساوى واحد جرام فذلك يعنى انه فهم معنى الكثافة.

- التطبيق هو توظيف القواعد والقوانين فى مواقف جديدة فعندما يعلم الطالب ان الكثافة =الكتلة/الحجم فانه يستطيع ان يحسب كثافة الجسم إذا علم كتلته وحجمه اى تعويض مباشر في القانون .

- المستويات العليا في التفكير: وهي ( بحسب هرم بلوم ) قدرة الطالب على مواجهة مشكلة وتحليل عناصرها وإعادة تركيب بعض عناصرها للوصول للحل ، وغالبا فان حل المشكلات يتطلب من الطالب أكثر من قاعدة أو قانون للوصول للحل فمثلا إذا طلبنا من الطالب حساب كثافة جسم على شكل مكعب وأعطينا له طول ضلع المكعب فيقوم الطالب بحساب حجم المكعب أولا ثم يطبق في قانون الكثافة ليحسب الكثافة وبذلك يكون الطالب وظف أكثر من قاعدة لحل المشكلة .





كما قدم حجازي بعض النصائح ليكون الطالب قادرا على إعداد أسئلة بنفسه لدروس مادته ، وتمثلت هذه النصائح فيما يلي :

١- حلل مضمون الدرس إلى ( حقائق – مصطلحات – قواعد وقوانين – نظريات – تجارب – أحداث – رسومات – خرائط شخصيات .....الخ

٢- ضع أسئلة تقيس الفهم لكل عنصر من عناصر مضمون الدرس وراعى أن تبدأ الأسئلة أي من الأفعال ( اشرح – فسر – لخص – وضح – قارن ).

٣- ضع أسئلة تقيس التطبيق من خلال توظيف القاعدة أو القانون في موقف جديد بحيث يتوقف الحل على استخدام قاعدة واحدة فقط وابدأ بأي من الأفعال ( احسب - وظف – حدد الظاهر التي تنطبق على القاعدة )

٤- ضع أسئلة في مستويات عليا ( حل المشكلات) من خلال تطبيق أكثر من قاعدة في موقف جديد وابدأ بأي من الأفعال ( حدد أوجه الشبه أو الاختلاف – صمم تجربة – كيف – حل المسالة – اجري التحويلات – ضع عنوان – ارسم – اقترح نظام – ضع خطة – اجري تجربة ).



