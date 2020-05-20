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تعليم

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 12:11 م
جدول امتحانات الثانوية
جدول امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســــمين بدوي
اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم ‏الفني، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏) (الدور الأول) للعام الدراسي ‏الحالي 2019- 2020، بالمواعيد الجديدة.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم 21 يوليو ‏‏2020.


وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد الاثنين الماضي، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة.


وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم  الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.

وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.
ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
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