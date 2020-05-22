أبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قاتل والدهم

صلاح خاشقجي ، نجل الكاتب الصحفي السعودي الراحل، أعلن، نجل الكاتب الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي ، اليوم الجمعة، عفوه عن قتل والده.





وكتب صلاح على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": في هذه الليلة الفضيلة، من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالي في كتابه الكريم: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ".





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ولذلك نعلن - نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي - أنا عفونا عن من قتل والدنا - رحمه الله - لوجه الله تعالى وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل.

وفور الإعلان عن العفو، دشن ناشطون سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي "تويترط هاشتاج #جمال_خاشقجي و#عائلة_خاشقجي_تتنازل_عن_قاتل_والدهم. اقرأ أيضا أحكام ضد المتهمين بقتل خاشقجي.. لماذا تصر تركيا على التدخل في الشأن السعودي؟

وقال الناشطون السعودية إن قرار أبناء جمال خاشقجي بمثابة ضربة لقطر وتركيا بعد محاولاتهم المتاجرة بالقضية الشهيرة واستغلالها سياسيا للتشهير بالمملكة العربية السعودية.

وكانت النيابة العامة السعوديةقد أجرت تحقيقات في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي. ووجهت النيابة الاتهام إلى 11 شخصا وأقامت الدعوى الجزائية ضدهم، فيما أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض الحكم بالقصاص على 5 من المدعى عليهم، وسجن 11 آخرين 24 عامًا، وحفظ الدعوى بحق 10 أشخاص.











