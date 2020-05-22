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رياضة

يوفنتوس يتحرك لاستعادة بوجبا

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:25 ص
بوجبا
بوجبا
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محمد السعيد
بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي مفاوضاته مع مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا، لضم لاعب مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع الفرنسي "  لو سبورت 10" الفرنسي، أن إدارة يوفنتوس دخلت في مفاوضات مع مينو رايولا، لضم بول بوجبا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتابع الموقع، أن نادي يوفنتوس أصبح الأقرب للحصول على خدمات اللاعب، بعد ابتعاد ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبرشلونة عن الصفقة.

وكان بول بوجبا انتقل إلى مانشستر يونايتد، في صيف 2016، قادما من يوفنتوس في صفقة، بلغت قيمتها 89 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن تقارير صحفية أشارت مؤخرا،أن إدارة مانشستر يونايتد، حددت مؤخرا 65 مليون يورو، ثمنا لرحيل بول بوجبا خلال الصيف القادم.
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