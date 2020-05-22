خالد سرحان: لا يوجد ممثل كوميدي وآخر تراجيدي.. فيديو

قال الفنان خالد سرحان ، إنه لايوجد ممثل كوميدي وآخر تراجيدي، والدور يعتمد أكثر علي السيناريو، وكيف يمكنه أن يخلق مواقف كوميدية بين الفنانين داخل العمل.





وأضاف خالد سرحان خلال حواره لـ فضائية أكسترا نيوز، أن الأدوار الكوميدية من أصعب الأدوار، وأن ما يحدد نجاح العمل الكوميدي السيناريو.





وأشار إلي أن الممثل لابد أن يلعب جميع الأدوار دون أستثناء، سواء شخصيات كوميدية أو شريرة، أو يقوم بعمل تراجيدي.





ولفت إلى أن أكثر ما لفت نظره في شخصية "مروان" التي لعبها في "خيانة عهد" ، هو السيناريو الجيد، والشخصية في حد ذاتها، والتي تختلف عما قدمه من قبل.





وتابع أن شخصية الفنانة حلا شيحا وراء الكواليس تمتاز بالطفولة، لافتا إلي أن أحداث المسلسل ليست بالخيال، وأن هناك مثل تلك القصص على أرض الواقع وأكثر.



