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رياضة

أحسن خطوة في حياتي.. إمام عاشور يحسم الجدل بشأن مستقبله مع الزمالك

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:10 م
إمام عاشور لاعب الزمالك
إمام عاشور لاعب الزمالك
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محمد السعيد
حسم إمام عاشور لاعب نادي الزمالك، موقفه من الاستمرار مع القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

وأكد إمام عاشور أنه مستمر في صفوف فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة، ردا سؤال أحد المشجعين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام".

وقال إمام عشور إنه لم يشعر  بالندم بسبب موافقته على الانضمام إلى الزمالك، مضيفا:"عمرها ما تحصل، الزمالك أحسن خطوة في حياتي".

وكان إمام عاشور انضم إلى الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي غزل المحلة.

وشارك إمام عاشور مع الزمالك في 4 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، لم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف.


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