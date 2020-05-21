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رياضة

الزمالك ينتظر تقرير كارتيرون لحسم صفقات الموسم الجديد

الخميس 21/مايو/2020 - 04:15 م
كارتيرون
كارتيرون
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منتصر الرفاعي
ينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك، تقرير الفرنسي بايرتس كارتيرون المدير الفني للأبيض بشأن اللاعبين الراحيلن، لتحسم صفقات الموسم الجديد.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لإدخال بعض الراحلين في صفقات تبادلية، لتدعيم صفوف الفريق، خلال الموسم المقبل.

وتراجعت القمية التسويقية لمعظم نجوم الدوري المصري مؤخرا، بسبب إيقاف النشاط الرياضي، خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وكان مجلس الوزاراء، أعلن مؤخرا، تمديد إيقاف النشاط الرياضي في مصر، حتى منتصف يونيو المقبل.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، تسبب مؤخرا في إيقاف الأنشطة الرياضة في معظم دول العالم.


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