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رياضة

كارتيرون يرفض رحيل إمام عاشور عن الفريق

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:04 م
كارتيرون
كارتيرون
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ملك موسى
كشف مسؤولو نادى الزمالك، عن حقيقة ما تردد بشأن إخطار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض لمجلس إدارة النادي برغبته فى رحيل إمام عاشور لاعب وسط الفريق فى الفترة المقبلة.

ونفي مسؤولو القلعة البيضاء هذا الأمر وأكد مجلس النادي أن كارتيرون لم يطلب رحيل إمام عاشور كما يتردد واللاعب مستمر مع الفريق.

بينما يخضع لاعبو الفريق الأبيض لبرنامج تدريبي جديد لتنفيذه خلال شهر رمضان المقبل.

ولجأ كارتيرون لتقسيم لاعبي الزمالك علي مجموعات مختلفة عبر تطببق واتس اب لتكون تحت إشراف الجهاز المعاون.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر إيقاف النشاط الرياضي لنهاية شهر أبريل بسبب تفشي فيروس كورونا في الفترة الحالية.
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