فخر أفريقيا.. الكاف يحتفل بذكرى تتويج الأهلي بلقب نادي القرن.. فيديو





ونشر الحساب الرسمي للكاف فيديو قصيرا لبعض أهداف النادي الأهلي في البطولات الأفريقية في القرن العشرين، ولحظة استلام الراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي السابق، جائزة نادي القرن.





وكتب الكاف:" اليوم يكون قد مر 20 عاما على تتويج الأهلي ناديا للقرن.. ذكرى سعيدة".





وأثار لقب نادي القرن، الجدل مؤخرا في الشارع المصري، حيث يرى البعض أن الأهلي يستحق لقب القرن عن جدارة باعتباره أكثر فريقا في أفريقيا نجح في حصد نقاطا من وراء تأهله إلى الأدوار المهمة ببطولات الكاف، فيما يرى البعض أن الزمالك هو الأحق باللقب باعتباره الأكثر تتويجا في القرن الماضي.





وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن خلال الأيام الماضية، لجوءه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" لاسترداد لقب نادي القرن.

احتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" بمرور 20 عاما على ذكرى تتويج النادي الأهلي بلقب نادي القرن العشرين في أفريقيا.