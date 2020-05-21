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رياضة

من حقه.. نجم الأهلي السابق يعلق على لجوء الزمالك إلى الفيفا لاسترداد لقب نادي القرن

الخميس 21/مايو/2020 - 10:45 ص
صالح سليم رئيس الأهلي
صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق مع لقب نادي القرن
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محمد السعيد
علق ضياء السيد نجم النادي الأهلي السابق، على لجوء نادي الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، لاسترداد لقب نادي القرن.

ويرى مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي الابيض هو الأحق بلقب نادي القرن العشرين، بدلا من الأهلي، متسندا على أن الزمالك هو الأكثر تتويجا بالبطولات في القرن العشرين وليس النادي الاهلي".

وقال ضياء السيد في تصريحات لـ " صدى البلد":" الموضوع بسيط جدا، النادي الأهلي توج بجائزة نادي القرن من قبل جهة رسمية وهي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

واضاف:" الزمالك يرى أنه الأحق بهذ الجائزة برغم مرور سنوات عديدة على تتويج الأهلي بهذه الجائزة، فمن حقه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتيقدم شكوى في الكاف أو الفيفا بشأن هذا الأمر".

وتابع:" لكن الوضع الثابت والرسمي أن النادي الأهلي هو نادي القرن العشرين، وفقا للاتحاد الأفريقي".

واختتم:" بمجرد عودة النشاط الرياضي، ستبدأ الجماهير في التركيز على المباريات، وسيقل الحديث عن أزمة نادي القرن".

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من اتحاد الكرة، خوفا من تفشي فيروس كورون المستجد، في الملاعب المصرية.
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