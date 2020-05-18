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رياضة

كمال درويش يكشف سبب تحويل وجهة لقب نادي القرن الإفريقي من ميت عقبة إلى الجزيرة

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:20 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق، اليوم الاثنين، عن مفاجأة كبيرة بخصوص لقب نادي القرن الإفريقي.

كان ملف لقب نادي القرن الإفريقي قد تم فتحه الفترة الماضية من قبل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والذي طالب بسحبه من النادي الأهلي ومنحه للزمالك.

وقال كمال درويش في تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان على إذاعة الشباب والرياضة:" لقب نادي القرن لقب معنوي، تم تعديل اللائحة وفوجئنا بذلك الأمر، عندما تولينا مسئولية نادي الزمالك عام 1996 ، وكانت اللائحة قد وضعت عام 1994 أي قبل مجيئنا.

مجلس الزمالك كان قويًا ولا خلاف على ذلك ولم نفرط في حقنا، الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء أعلن فوزنا بلقب نادي القرن الإفريقي، حصل تدخل صريح لمنح اللقب للنادي الأهلي وهو ما اعترف به مصطفي مراد فهمي."

ويطالب نادي الزمالك بمنحه لقب نادي القرن الإفريقي مستندًا إلى أن عدد بطولاته القارية في القرن الماضي كانت أكثر من عدد بطولات النادي الأهلي.
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