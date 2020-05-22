وفاة لاعب باريس سان جيرمان السابق





ونشر النادي بيانًا على حسابه الرسمي على موقع تويتر، نعى فيه دياكيس، معلنين حالة الحداد في النادي بعد هذا الخبر الأليم.





وسبق لدياكيس اللعب في فريق الناشئين لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي قبل رحيله لصفوف نادي فورياني في شهر يوليو الماضي.





ولم يكشف النادي الفرنسي عن سبب وفاة اللاعب حتى الآن.





يذكر أن جيرد شتراك لاعب فريق كولون ومنتخب المانيا الغربية لكرة القدم السابق قد وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 64 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية .



