استراحة محارب.. مصر تعلق رحلات إجلاء العالقين خلال أسبوع العيد

تختتم وزارة الطيران المدنى، اليوم الجمعة، تسيير الرحلات الاستثنائية إلى دول الخارج، مؤقتا فترة إجازة عيد الفطر المبارك، لإعادة المصريين العالقين في معظم دول العالم، منذ تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.





ومن المنتظر، أن يستقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، الجمعة، آخر رحلة للعالقين قبل إجازة عيد الفطر المبارك، قادمة من مدينة دبي على متنها، عدد من العالقين في دولة الإمارات العربية، على أن تستأنف وزارة الطيران تسيير جسرها الجوي الاستثنائي إلى دول الخارج، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، أواخر مايو الجاري ومطلع يونيو المقبل.





واستقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، رحلتين استثنائيتين سيرتهما شركة مصر للطيران قادمتين من دبي وعلى متنهما 615 مصريا من العالقين هناك بسبب فيروس كورونا المستجد، ومنتظر وصول الرحلة الثالثة والأخيرة قادمة أيضا من دبي، مساء اليوم، حيث سيتم نقل جميع الركاب القادمين على متنها إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام، تنفيذا لقرار وزارة الصحة للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.





وأعلنت سلطة الطيران المدنى، وقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.





وكانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت أمس الخميس، أنها تمكنت من إعادة نحو 25 ألف مصري عالقا بدول الخارج، على متن 135‪ رحلة جوية استثنائية، سيرتهم على مدار شهرين، منذ تعليق رحلات الطيران.