AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد مهران: خيانتي لـ محمد رمضان أصعب مشهد في مسلسل البرنس.. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:00 م
الفنان محمد مهران
الفنان محمد مهران
Advertisements
اسراء صبري
قال محمد مهران، إنه كان صديقا للفنان محمد رمضان  خلال فترة الدراسة في معهد فنون مسرحية، مضيفا أن محمد رمضان نجم وفنان شاطر.

وأشار محمد مهران، خلال لقاء ببرنامج" الآن" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، إلى أن محمد رمضان فنان متكامل، ويحب الممثلين زمايله.

وأكد مهران، أن كواليس مسلسل البرنس كانت لطيفة، ولكن مشهد حديثه مع فتحي في المسلسل وخيانته للبرنس، كان من أصعب المشاهد.

وأوضح أنه في نفس وقت المشهد كانت زوجتي في المستشفي تضع مولودنا، ولذلك كان من أصعب المشاهد، معقبا :مستغرب من ثباتي في المشهد دا وانا عقلي كان في حته تانية".

وتابع: "هشغل تفكيري مش هيحصل حاجة غير أني مش هعرف أطلع المشهد"، ولكن بعد المشهد توجهت إلي زوجتي في المستشفي.

وأشار إلي أن كل طاقم العمل باركوا له، معقبا: كل فرد عملي فيديو بارك فيه على ابني زين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد سامي يخطف الأنظار بـ برومو البرنس.. فيديو وصور

الحلقة الثانية من مسلسل البرنس.. مشاهد البطولة النسائية تتصدر الأحداث.. فيديو وصور

عبد العزيز مخيون يعلق على مشهد تمزيق محمد رمضان الباسبور المصري في البرنس

سلوى عثمان تروي تفاصيل مشهد الفزع في الحلقة التاسعة من البرنس.. صور

جسمى كان بيتنفض .. يسرا: مشهد توديع ابني بـ خيانة عهد ذكرني بوالدتي .. فيديو

فتحي هو اللي شرير مش بابا.. ملك أحمد زاهر تعلق على دور والدها في البرنس

ترشيحاتنا

العشماوي سقط قبل 13 يوما من الذكرى الأولى لعملية الواحات الإرهابية

بسبب لوحة نادي القرن.. الكاف: عقوبات قاسية تنتظر نادي الزمالك

بيل أولى ضربات السعودية في الدوري الإنجليزي

أخبار الفن.. أمير كرارة يصدم الجميع: المنسي جالي في المنام وقالي إنه مبسوط.. الموت يفجع الفنان محمد محمود

10 معلومات لا تعرفها عن لقاح أوكسفورد المقرر طرحه سبتمبر القادم لعلاج كورونا

بعد إصابته بـ كورونا.. مرتضى منصور يتدخل لحل أزمة لاعب الزمالك السابق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ عباية رمضانية.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير | شاهد

بملابس كاجوال.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

طريقة عمل مكرونة بالصوص الأبيض والفراخ .. فيديو