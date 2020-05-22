محمد مهران: خيانتي لـ محمد رمضان أصعب مشهد في مسلسل البرنس.. فيديو

وتابع: "هشغل تفكيري مش هيحصل حاجة غير أني مش هعرف أطلع المشهد"، ولكن بعد المشهد توجهت إلي زوجتي في المستشفي.



وأشار إلي أن كل طاقم العمل باركوا له، معقبا: كل فرد عملي فيديو بارك فيه على ابني زين.

قال محمد مهران، إنه كان صديقا للفنان محمد رمضان خلال فترة الدراسة في معهد فنون مسرحية، مضيفا أن محمد رمضان نجم وفنان شاطر.وأشار محمد مهران، خلال لقاء ببرنامج" الآن" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، إلى أن محمد رمضان فنان متكامل، ويحب الممثلين زمايله.وأكد مهران، أن كواليس مسلسل البرنس كانت لطيفة، ولكن مشهد حديثه مع فتحي في المسلسل وخيانته للبرنس، كان من أصعب المشاهد.وأوضح أنه في نفس وقت المشهد كانت زوجتي في المستشفي تضع مولودنا، ولذلك كان من أصعب المشاهد، معقبا :مستغرب من ثباتي في المشهد دا وانا عقلي كان في حته تانية".