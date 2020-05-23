AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمطار رعدية وتقلبات شديدة.. طقس العيد في السعودية

السبت 23/مايو/2020 - 01:22 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
Advertisements
ميـــس رضــا
تشهد المملكة العربية السعودية حالة من الطقس غير مستقر يضرب أنحاء متفرقة من المملكة وذلك بدءًا من غد الأحد أول أيام العيد.

اقرأ أيضا:-


ويتوقع حسب موقع " طقس العرب"، المعنى بالتنبؤات المناخية وتقديرات الطقس، أن تتعرض الممكلة العربية السعودية  لتقلبات جوية لعدة أيام على المملكة تشمل أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، مع كتلة غبارية يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة  على (الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، وشمال القصيم)؛ لتمركز منخفض جوي على الشمالية".


كما تتوجد فرصة لزخات رعدية محلية الطابع والشدة على أجزاء من جنوب غرب وغرب وأجزاء من وسط المملكة تترافق بنشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار في نطاقات ضيقة.


والمتوقع أن يكون طقس غد نهارًا حارًا وتكون درجة الحرارة العظمى 45°.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار رعدية وسيول في السعودية.. نشرة مفصلة لطقس المملكة.. تعرف على تفاصيلها

سيول ورياح شديدة.. طقس السبت في السعودية

صقيع وأمطار رعدية تضرب أنحاء السعودية.. تفاصيل طقس غد على المملكة

طقس ميكس في السعودية.. تفاصيل الحالة الجوية على مدن المملكة

الجو حر ولا برد.. تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة على السعودية

6 مناطق في السعودية تتعرض لطقس عاصف.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فيديو جديد لواقعة إعدام هشام عشماوي الحقيقي.. شاهد

سر ملحمة المنسي.. أحمد موسى الليلة يكشف لماذا أثارت البرث الرعب في الإخوان؟

عرض العيد.. اشتري آيفون 7 بلس بـ 4000 جنيه فقط

وسائل إعلام فرنسية: كورونا بدأ يتلاشى عالميًا وسيختفي خلال شهر

شاهد.. تركي آل الشيخ يحطم شاشة تليفزيون بعد تلقيه هدفين في مباراة بلاي ستيشن خيرية

لقطات مؤسفة.. لحظة سقوط الطائرة الباكستانية المنكوبة من السماء

AdvertisementS

صحابي اغتصبوني وصوروني في نهار رمضان.. قصة فتاة التيك توك منة عبد العزيز

17 سنة.. فتاة تعلن اغتصابها بالإكراه وتصويرها عارية.. شاهد

بشرى سارة.. لقاح كورونا ad5 الصيني يحقق نتائج سريعة في المناعة ضد الفيروس

فيديو جديد لواقعة إعدام هشام عشماوي الحقيقي.. شاهد

ليست 15 جنيها.. الأزهر يحدد قيمة زكاة الفطر للأغنياء ومتوسطي المعيشة

ناقوس خطر.. الصحة العالمية تحذر من بؤرة جديدة لتفشي كورونا

5 عبوات متفجرة وحزامان ناسفان.. الداخلية تحبط مخططا إرهابيا بالتزامن مع العيد.. صور

نكشف عن ناجٍ جديد بمعركة البرث.. ويروي لـ صدى البلد تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد منسي

توقف حركة القطارات والمترو والسوبرجيت التاسعة مساء اليوم وحتى نهاية الأسبوع

بوابة التعليم الأساسي تعلن نتيجة طلاب مدارس القاهرة بالرقم القومي الآن

وداعا الطيب صاحب الابتسامة .. كيف نعى أطباء دمياط زميلهم المتوفى بـ كورونا

إحنا مبنقراش الفنجان.. خبير أمني عن مقتل 21 عنصرا إرهابيا: الاختيار هو السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكسر الملل.. فن تقديم العيدية بطرق جديدة

أسعار ومواصفات شيفروليه أفيو 2020 chevrolet aveo اليوم في مصر.. صور

بجمبسوت أنيق.. ناهد السباعى تتألق برفقة زوجة يوسف الشريف