أمطار رعدية وتقلبات شديدة.. طقس العيد في السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية حالة من الطقس غير مستقر يضرب أنحاء متفرقة من المملكة وذلك بدءًا من غد الأحد أول أيام العيد.





اقرأ أيضا:-









ويتوقع حسب موقع " طقس العرب"، المعنى بالتنبؤات المناخية وتقديرات الطقس، أن تتعرض الممكلة العربية السعودية لتقلبات جوية لعدة أيام على المملكة تشمل أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، مع كتلة غبارية يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة على (الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، وشمال القصيم)؛ لتمركز منخفض جوي على الشمالية".









كما تتوجد فرصة لزخات رعدية محلية الطابع والشدة على أجزاء من جنوب غرب وغرب وأجزاء من وسط المملكة تترافق بنشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار في نطاقات ضيقة.







