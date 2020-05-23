سؤال برلماني حول تداول كمامات قماش دون موافقة على تصنيعها

وجه النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، سؤالا برلمانيا موجها إلى كل من وزراء الصناعة، والتموين، والإعلام، حول وجود كمامات مصنعة من الأقمشة بالسوق، والإعلان عن منتجاتها في التليفزيون، في الوقت الذى فتحت فيه وزارة الصناعة الباب لتلقى طلبات مصانع الملابس الراغبة في التصنيع اليوم السبت فقط.





وقال غلاب في تصريحات له اليوم، إن الحكومة اتخذت إجراءات هامة وسريعة نحو توفير الكمامات المصنعة من الأقمشة الخاصة بالسوق المصرى، حيث قامت هيئة المواصفات والجودة بإصدار مواصفة صناعية للمنتج، بالتوافق مع وزارة الصحة.





وأضاف:وتم عرض الأمر على مصانع الملابس، ثم أعلنت وزارة الصناعة اليوم بدء تلقى طلبات المصانع الراغبة في الحصول على الموافقات والتي تستوفى الاشتراطات المطلوبة، على أن يتم إنهاء الإجراءات خلال 24 ساعة فقط، وهو أمر هام جدا فى الإسراع بعملية بدء الإنتاج.





وأوضح غلاب إنه رغم إعلان فتح باب تلقى الطلبات اليوم السبت 23 مايو، يوجد كمامات قماش مصنعة منتشر بالسوق بالفعل، وهو ما يطرح التساؤلات حول طبيعة المنتجات المباعة ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المطلوبة، والتي يتم الإعلان عنها للمستهلكين، حتى لا تنتشر أنواع غير مطابقة للمواصفات التي حددتها الجهات المختصة والتي تحد من انتشار عدوى الفيروس، في ظل خطة الدولة لبدء مرحلة التعايش بعد إجازة عيد الفطر المبارك.



